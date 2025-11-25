Risco de rebaixamento do Santos sobe para 57% faltando 3 rodadas para o fim do Brasileirão

O Santos continua vivendo realidade difícil no Campeonato Brasileiro. Na última segunda-feira, 24, o time de Juan Pablo Vojvoda arrancou um empate em 1 a 1 com o Inter, no Beira-Rio, mas o resultado não aliviou a situação da equipe paulista.

Com o resultado negativo fora de casa, o Santos permanece na zona de rebaixamento, na décima sétima posição, com 38 pontos. Faltam agora apenas três rodadas para o término do Campeonato Brasileiro.

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o risco de queda do Santos para a Série B é de 57,8%. A probabilidade era de 47,7% na rodada anterior, após o empate em 1 a 1 com o Mirassol.

As outras equipes na zona de rebaixamento são: Fortaleza (em décimo oitavo lugar, com 34 pontos), Juventude (em penúltimo, com 33 pontos) e o Sport (lanterna e já rebaixado, com 17 pontos). O Fortaleza tem uma partida a menos.

Nas rodadas derradeiras do Campeonato Brasileiro, o Santos irá enfrentar: Sport (casa), Juventude (fora) e Cruzeiro (casa).

"Nessa situação o jogador joga contra a tabela, contra o objetivo de evitar o que estamos evitando. Joga contra a própria mente. Isso temos que superar nesses momentos. Temos um grupo forte nisso. Não é o mesmo brigar em cima e brigar embaixo. Tem que ser forte para brigar embaixo. Tem que estar forte, unido e nossa torcida estar com a gente. Depois, quando for o momento de vaiar, vamos aceitar. Eu quero que o jogador e o time precisa. Estar unido, com a torcida. Sabemos que estamos devendo, mas neste momento a torcida estará conosco também", disse o técnico Juan Pablo Vojvoda depois do empate com o Inter.

RISCO DE REBAIXAMENTO SEGUNDO A UFMG:

Sport - 100%

Juventude - 97,9%

Fortaleza - 88,6%

Santos - 57,8%

Vitória - 43,5%

Internacional - 6,5%

Ceará - 3,1%

Vasco - 2,1%

Grêmio - 0,37%

Atlético-MG - 0,03%

Red Bull Bragantino - 0,005%