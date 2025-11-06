Rio terá autódromo com capacidade para 120 mil pessoas e traçado que privilegia ultrapassagens

Com um traçado voltado para ultrapassagens e que permite uma média de velocidade de 241km/h, foi anunciado nesta quinta-feira, no Rio, o projeto do Autódromo Parque de Guaratiba, localizado na zona oeste da cidade. Na apresentação, que aconteceu durante um evento na Cidade das Artes, o investimento previsto para levantar a construção é de mais de R$ 1,3 bilhão e capacidade gira em torno de 120 mil pessoas.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, esteve na solenidade e a expectativa é que as obras sejam iniciadas já no primeiro trimestre do ano que vem. A estimativa de conclusão é de dois anos.

"É tudo recurso privado. Não tem um tostão de dinheiro público, do imposto que as pessoas pagam. Portanto, a gente acredita muito nos prazos. Estamos falando aqui de começar no primeiro trimestre de 2026. Eu, como sou sempre uma pessoa zelosa com os prazos, eu imagino que em 2029 a gente vá ter esse autódromo pronto", afirmou o prefeito que pretende colocar a capital do Rio novamente no radar do calendário do mundo da velocidade.

"Agora o desafio é, não só ter aquilo que já existe no Brasil e o Rio de Janeiro perdeu, mas trazer também a Fórmula 1, a Motovelocidade, Formula Indy, enfim... Pensar em todas as alternativas e hipóteses que nós pudermos ter a partir de 2029", completou.

De acordo com o projeto, a pista terá 4,7 quilômetros de extensão e vai contar com quatro retas, sendo duas principais paralelas e dez curvas. O traçado poderá ainda ser adaptado para atender a 11 opções de categorias automobilísticas.

O projeto será feito em uma área e mais de dois milhões de metros quadrados e foi criado pelos mesmos especialistas responsáveis pelo circuito de Mandalika, na Indonésia, e Navarra, na Espanha.

O novo autódromo vai contar com arquibancadas, estacionamento, heliponto, espaços para camarotes e lojas, além de toda a estrutura necessária de paddock e boxes.