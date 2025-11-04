João Fonseca estará no Rio Open 2026. Divulgação / Fotojump/Rio Open

O Rio Open, torneio ATP 500 do circuito de tênis, ocorrerá de 14 a 22 de fevereiro, no Jockey Clube Brasileiro, no Rio. A organização do evento divulgou os valores dos ingressos, que começam a ser vendidos nesta terça-feira (4), a partir das 12h.

Além de João Fonseca, grande nome do tênis brasileiros e cada vez mais relevante no cenário mundial, outros destaques do Rio Open serão Lorenzo Musetti e Gael Monfils.

Leia Mais João Fonseca chega ao 24º do mundo e já é terceiro melhor brasileiro da era aberta do tênis

Os primeiros ingressos vendidos serão para clientes de patrocinadores do torneio. As entradas mais baratas custam R$ 60, para o primeiro dia das classificatórias. Para a final, os valores serão R$ 835 e R$ 920.

A venda geral será a partir do dia 11 de novembro. Cada comprador poderá adquirir quatro ingressos por sessão por CPF. Toda a comercialização será feita pelo site da Eventim, que dará parcelamentos de até 4x sem juros para os interessados.

Veja os valores

Sessão 1:

Segunda-feira (16)

Lateral: R$ 60

Fundo: R$ 80

Terça-feira (17)

Lateral: R$ 70

Fundo: R$ 90

Quarta-feira (18)

Lateral: R$ 80

Fundo: R$ 100

Quinta-feira (19)

Lateral: R$ 90

Fundo: R$ 110

Sessões Noite e únicas:

Segunda-feira (16)

Lateral: R$ 255

Fundo: R$ 275

Terça-feira (17)

Lateral: R$ 410

Fundo: R$ 450

Quarta-feira (18)

Lateral: R$ 430

Fundo: R$ 470

Quinta-feira (19)

Lateral: R$ 460

Fundo: R$ 500

Sexta-feira (20)

Lateral: R$ 730

Fundo: R$ 790

Sábado (21)

Lateral: R$ 795

Fundo: R$ 895

Domingo (22)