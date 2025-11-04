O Rio Open, torneio ATP 500 do circuito de tênis, ocorrerá de 14 a 22 de fevereiro, no Jockey Clube Brasileiro, no Rio. A organização do evento divulgou os valores dos ingressos, que começam a ser vendidos nesta terça-feira (4), a partir das 12h.
Além de João Fonseca, grande nome do tênis brasileiros e cada vez mais relevante no cenário mundial, outros destaques do Rio Open serão Lorenzo Musetti e Gael Monfils.
Os primeiros ingressos vendidos serão para clientes de patrocinadores do torneio. As entradas mais baratas custam R$ 60, para o primeiro dia das classificatórias. Para a final, os valores serão R$ 835 e R$ 920.
A venda geral será a partir do dia 11 de novembro. Cada comprador poderá adquirir quatro ingressos por sessão por CPF. Toda a comercialização será feita pelo site da Eventim, que dará parcelamentos de até 4x sem juros para os interessados.
Veja os valores
Sessão 1:
Segunda-feira (16)
- Lateral: R$ 60
- Fundo: R$ 80
Terça-feira (17)
- Lateral: R$ 70
- Fundo: R$ 90
Quarta-feira (18)
- Lateral: R$ 80
- Fundo: R$ 100
Quinta-feira (19)
- Lateral: R$ 90
- Fundo: R$ 110
Sessões Noite e únicas:
Segunda-feira (16)
- Lateral: R$ 255
- Fundo: R$ 275
Terça-feira (17)
- Lateral: R$ 410
- Fundo: R$ 450
Quarta-feira (18)
- Lateral: R$ 430
- Fundo: R$ 470
Quinta-feira (19)
- Lateral: R$ 460
- Fundo: R$ 500
Sexta-feira (20)
- Lateral: R$ 730
- Fundo: R$ 790
Sábado (21)
- Lateral: R$ 795
- Fundo: R$ 895
Domingo (22)
- Lateral: R$ 835
- Fundo: R$ 920