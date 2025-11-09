Reginaldo Leme ganha credencial vitalícia de CEO da Fórmula 1

Maior referência de jornalista de automobilismo no Brasil, Reginaldo Leme recebeu mais uma homenagem e reconhecimento por seu trabalho de mais de 50 anos cobrindo a Fórmula 1.

No paddock de Interlagos para o Grande Prêmio de São Paulo, Reginaldo Leme foi presenteado com uma credencial vitalícia da Fórmula 1, podendo ir a qualquer GP que desejar pelo resto de sua vida.

Aos 80 anos, Reginaldo, que iniciou a cobertura de automobilismo no Brasil pelas páginas do Estadão, recebeu a honraria das mãos de Stefano Domenicali, CEO da F-1.

O comentarista está em seu último GP de F1 em solo brasileiro na TV, já que para 2026 a categoria deixa a TV Bandeirantes e voltará a ser exibida pela Globo e não contará com ele de volta no time.