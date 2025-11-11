Red Bull anuncia data de lançamento de carro de 2026 em evento conjunto com a Ford

A Red Bull anunciou nesta terça-feira a data do lançamento das novas versões do carro da Red Bull e da Racing Bulls que será utilizado na Fórmula 1 em 2026. O evento será realizado no dia 15 de janeiro, em Detroit, no Michigan, nos Estados Unidos, onde fica a sede da Ford, nova parceira de motores da empresa austríaca.

Além das novas pinturas das equipes para a próxima temporada, também será apresentada na cerimônia a Red Bull Ford Powertrains, nova montadora do time em colaboração com a empresa americana na Fórmula 1, que substituirá os motores da Honda.

"O lançamento da era Red Bull Ford Powertrains representa não apenas um passo ousado no futuro, mas uma expressão poderosa do que é possível quando engenharia, inovação e paixão de classe mundial se unem. Ver a energia, precisão e escala por trás deste projeto é inspirador. É o ápice de vários anos de colaboração entre dois grandes nomes do automobilismo. Estamos incrivelmente animados para começar este novo capítulo, movidos pela mesma determinação e excelência que define tanto a Ford quanto a Red Bull", disse Laurent Mekies, diretor de equipe da Red Bull Racing.

Com isso, o RB22, carro da Red Bull Racing, e o próximo veículo da Racing Bulls serão equipados com os motores da parceria entre Red Bull e Ford, anunciada em 2023.

"Desde que anunciamos nosso retorno à F1 com a Red Bull, a equipe da Ford tem trabalhado noite e dia para se preparar para 2026. Mas isso é muito mais do que apenas a corrida. Trata-se de como usamos nossos aprendizados da F1 para fazer com que nossos carros e caminhões sejam melhores para nossos clientes. O que aprenderemos junto com a Red Bull definirá as tecnologias do futuro e isso é o que mais me empolga nessa relação", explicou Jim Farley, presidente e CEO da Ford Motor Company.

Já Peter Bayer, CEO da Racing Bulls, demonstrou animação com a volta da Ford ao mundo da Fórmula 1. "Com mais de 125 anos de herança, inovação e dedicação absoluta ao desempenho, a Ford incorpora o mesmo espírito competitivo que impulsiona nossa equipe. Essa parceria reúne marcas globais unidas pelo amor pelas corridas e pelo compromisso de ampliar os limites. Como membro da família Red Bull e junto com nossos parceiros de título; Visa e Cash App, vemos enormes oportunidades para unir forças e nos conectar com uma nova geração de fãs e mostrar o futuro da performance e mobilidade em um palco global. Lançar essa nova era em Detroit, o berço da Ford, a torna ainda mais especial", detalhou Bayer.