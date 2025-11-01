Real Madrid e Valencia se enfrentam neste sábado (1°), às 17h, pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogo ocorre no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid.
Escalações para Real Madrid x Valencia
Real Madrid: Courtois; Valverde, Eder Militão, Huijsen e Carreras; Tchouameni, Arda Guler e Bellingham; Brahim Díaz, Vinicius Jr. e Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.
Valencia: Agirrezabala; Correia, Tárrega, Copete e Gaya; Pepelu, Javi Guerra, Rioja e Danjuma; Beltrán e Diego López. Técnico: Carlos Corberán.
Onde assistir a Real Madrid x Valencia
A partida será transmitida ao vivo no Disney+.