Real Madrid sofre com a falta de criatividade e só empata com o Rayo Vallecano

Diante de uma incômoda "pedra no sapato", especialmente quando atua no estádio de Vallecas, o Real Madrid novamente sofreu em visita ao Rayo Vallecano e não saiu de um empate por 0 a 0, em Madri, neste domingo, pela 12ª rodada de La Liga.

Com o resultado, a equipe do técnico Xabi Alonso foi a 31 pontos, ainda na liderança isolada de La Liga, mas pode ter sua vantagem em relação ao Barcelona (25 pontos) reduzida para três pontos ao término da rodada - o clube catalão visita o Celta, em Vigo, às 17h (horário de Brasília) deste domingo. O Villarreal, que também já jogou na rodada, soma 26.

Esta foi a segunda partida seguida do Real Madrid sem balançar a rede - vinha de derrota por 1 a 0 para o Liverpool pela Champions League. O resultado também ampliou o péssimo retrospecto recente do Real Madrid na casa do Rayo Vallecano: desde a última vitória, em fevereiro de 2022, com gol de Benzema, o poderoso clube espanhol acumula uma derrota e três empates no estádio de Vallecas.

Como tem se tornado frequente no embate entre as duas equipes de Madri, o poderoso conjunto merengue encontrou dificuldades na casa do Rayo. Mesmo contando com seus principais jogadores de criação, como Bellingham, Güler e Valderde, embora deslocado na lateral direita, o Real Madrid pecava pela falta de criatividade - até mesmo Vini Jr. pouco produzia nas investidas pela esquerda.

Mesmo pouco inspirado, o líder de La Liga só não abriu vantagem no primeiro tempo por causa da falta de pontaria de Asensio, Carreras e Vini Jr., além das ótimas defesas do goleiro Batalla em tiros certeiros de Güler e do brasileiro. Bem organizado defensivamente, o time do jovem técnico Iñigo Pérez também exigiu de Courtois grande defesa em finalização de Ratiu.

O Real Madrid voltou do vestiário com outra atitude e pressionou os anfitriões no campo de defesa. Mbappé finalmente conseguiu finalizar, enquanto Vini abria espaços na defesa. Por outro lado, o avanço dos visitantes também abriu a defesa e ofereceu terreno para o Rayo se aproximar do gol, tornando o embate aberto.