Real Madrid joga mal, só empata com Girona e perde liderança da La Liga para o Barcelona

O Real Madrid viveu uma tarde frustrante em Montilivi. Mesmo com um grande segundo tempo de Vinicius Júnior, o time merengue não passou de um empate por 1 a 1 com o Girona, resultado que custou a liderança da La Liga e expôs mais uma atuação irregular da equipe de Xabi Alonso.

Com o terceiro empate consecutivo, o Real estacionou nos 33 pontos e viu o Barcelona assumir a ponta com 34 após emendar quatro vitórias seguidas. O Villarreal aparece logo atrás com 32, enquanto o Girona permanece em situação difícil, somando apenas 12 pontos dentro da zona de rebaixamento.

A presença de Vini Jr. entre os titulares, apesar dos rumores de desgaste com o treinador, não bastou para dar estabilidade ao Real. A equipe produziu muito pouco na etapa inicial, se limitando a uma cabeçada perigosa do também brasileiro Éder Militão, e mostrou novamente enormes dificuldades de criação.

Do outro lado, o Girona apresentou personalidade e dominou o primeiro tempo. Bem organizado, marcou forte, saiu jogando com qualidade e assustou duas vezes de fora da área. A recompensa veio aos 44 minutos: Ounahi acertou um chute espetacular para abrir o placar. Um minuto antes, o Real já havia visto um gol anulado de Mbappé por toque de mão.

A equipe da casa voltou do intervalo mantendo o ritmo e quase ampliou em saída envolvente desde a defesa. Vanat apareceu livre diante de Courtois, que salvou o Real com uma grande defesa e impediu que a partida escapasse de vez.

O lance acordou o time merengue - e principalmente Vinicius. O brasileiro teve um gol anulado logo na sequência e, minutos depois, driblou Rincón dentro da área, sendo derrubado. Pênalti convertido por Mbappé para empatar o duelo e recolocar o Real no jogo.

Xabi Alonso lançou Rodrygo nos minutos finais e o Real cresceu, mas parou na forte marcação do Girona e na ansiedade por virar o placar. Vinicius seguiu sendo o mais perigoso, porém sem sucesso. Endrick, por sua vez, novamente não foi utilizado.

O Real volta a campo na quarta-feira, às 15h, horário de Brasília, para desafiar o Athletic Bilba, pela La Liga. Já o Girona terá um compromisso na Copa do Rei. No mesmo dia, às 17h, enfrentará o Ourense, fora de seus domínios.

Confira todos os resultados do dia:

Real Sociedad 2 x 3 Villarreal

Sevilla 0 x 2 Bétis

Celta Vigo 0 x 1 Espanyol