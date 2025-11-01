RB Leipzig vence Stuttgart e recupera vice-liderança do Alemão

Em duelo entre equipes da parte de cima da tabela, o RB Leipzig venceu o Stuttgart por 3 a 1 neste sábado, pela 9ª rodada, e recuperou a vice-liderança do Campeonato Alemão, que havia perdido provisoriamente com a vitória do Borussia Dortmund na véspera.
Com 22 pontos, o Leipzig tem agora dois de vantagem sobre o Dortmund (3º), que na sexta-feira bateu o Augsburg (14º) por 1 a 0, e aproveita para pressionar o líder Bayern de Munique (24 pontos), que no último jogo deste sábado recebe o Bayer Leverkusen (5º, 17 pontos).
Já o Stuttgart (4º, 18 pontos) perde terreno na luta pelo título e fica agora a quatro pontos do Leipzig, podendo ficar a nove da liderança se o Bayern vencer.
A temporada não começou bem para o Leipzig, com uma goleada por 6 a 0 sofrida diante do Bayern de Munique na primeira rodada. No entanto, o time não perdeu desde então no campeonato, com um retrospecto de sete vitórias e um empate.
No jogo deste sábado na Red Bull Arena, o Leipzig foi mais eficiente que o Stuttgart, em grande parte pela atuação inspirada do atacante Yan Diomandé.
Diomandé fez o cruzamento que Jeff Chabot desviou para a própria meta no lance que abriu o placar pouco antes do intervalo (45') e marcou no início do segundo tempo, ao invadir a área antes de chutar no canto (53').
O Sttutgart diminuiu com o português Tiago Tomas (64'), mas o Leipzig chegou ao terceiro gol nos acréscimos, com o brasileiro Rômulo (ex-Athletico-PR) roubando a bola do goleiro e tocando para as redes (90'+1)
Outro resultado de destaque do dia foi a primeira vitória no campeonato do Borussia Mönchengladbach, que goleou o St. Pauli (15º) fora de casa por 4 a 0, resultado que o tira da lanterna e o coloca na 16ª posição.
O 'Gladbach' sobe na tabela graças aos empates de Mainz (17º) e Heidenheim (18º) com Werder Bremen (8º) e Eintracht Frankfurt (6º), respectivamente, ambos por 1 a 1.
Por sua vez, Union Berlin (10º) e Freiburg (11º) empataram sem gols.
-- Jogos da 9ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:
- Sexta-feira:
Augsburg - Borussia Dortmund 0 - 1
- Sábado:
Union Berlin - Freiburg 0 - 0
St Pauli - B. Mönchengladbach 0 - 4
Heidenheim - Eintracht Frankfurt 1 - 1
RB Leipzig - Stuttgart 3 - 1
Mainz - Werder Bremen 1 - 1
(14h30) Bayern de Munique - Bayer Leverkusen
- Domingo:
(11h30) Colônia - Hamburgo
(13h30) Wolfsburg - Hoffenheim
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Bayern de Munique 24 8 8 0 0 30 4 26
2. RB Leipzig 22 9 7 1 1 19 10 9
3. Borussia Dortmund 20 9 6 2 1 15 6 9
4. Stuttgart 18 9 6 0 3 14 10 4
5. Bayer Leverkusen 17 8 5 2 1 18 11 7
6. Eintracht Frankfurt 14 9 4 2 3 22 19 3
7. Hoffenheim 13 8 4 1 3 15 13 2
8. Werder Bremen 12 9 3 3 3 13 17 -4
9. Colônia 11 8 3 2 3 12 11 1
10. Unión Berlín 11 9 3 2 4 11 15 -4
11. Freiburg 10 9 2 4 3 11 13 -2
12. Wolfsburg 8 8 2 2 4 9 13 -4
13. Hamburgo 8 8 2 2 4 7 11 -4
14. Augsburg 7 9 2 1 6 12 21 -9
15. St Pauli 7 9 2 1 6 8 18 -10
16. B. Mönchengladbach 6 9 1 3 5 10 18 -8
17. Mainz 5 9 1 2 6 10 17 -7
18. Heidenheim 5 9 1 2 6 8 17 -9
