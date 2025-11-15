Rayssa Leal vai à final do STU Pro Tour Rio, que terá 4 brasileiras, com a melhor nota

Rayssa Leal confirmou seu lugar na final do skate street do STU Pro Tour Rio ao fazer a melhor volta da semifinal. Na Praça do Ó, na Barra da Tijuca, o publico assistiu à medalhista olímpica conseguir 76.06 de nota em sua primeira tentativa.

"Eu queria muito ter acertado as minhas notas, porque a insegurança já estava pesada no fator especial de 6, mas eu queria ter acertado as minhas cabreiras mesmo para já ver a nota para amanhã, entender como eles estão pensando", disse Rayssa, contente com sua apresentação. "Estou muito feliz com a minha volta, acho que foi uma das melhores voltas que eu já fiz, tudo muito clean".

"O que é muito importante é a gente saber criar uma estratégia que bate com as notas do juiz, porque não adianta a gente fazer o nosso melhor aqui, fazer uma loucura ou fazer as mais básicas e não ser o que a gente pensa", projetou a "Fadinha".

Ela terá a companhia de outras três brasileiras na decisão: Gabriela Mazetto, Isabelly Avila e Maria Lúcia. Avançaram também a australiana Chloe Covell e a holandesa Keet Oldenbeuving. Com 46.90 de nota, Pamela Rosa parou na semifinal. A final do street está marcada para este domingo, a partir das 11h10.

OUTROS BRASILEIROS NA FINAL

A final masculina do street será dominada por brasileiros. Disputarão a decisão na capital fluminense quatro atletas do País: Giovanni Vianna, Gabryel Aguilar, Lucas Rabelo e João Lucas Alves. O argentino Mauro Iglesias e o peruano Angelo Caro também se classificaram.

Também haverá brasileiras na final feminina do skate park do STU. Raicca Ventura avançou com a segunda melhor nota (87.88) e superou a estrela britânica Sky Brown, que passou em terceiro (84.00). A japonesa Mizuho Hasegawa liderou a semifinal ao registrar 89.42.