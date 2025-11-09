Rayo Vallecano e Real Madrid se enfrentam neste domingo (9), às 12h15min, pelo 12ª rodada. O jogo ocorre no Estádio de Vallecas, em Madrid.
Escalações para Rayo Vallecano x Real Madrid
Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy e Chavarria; Díaz, López, Jorge de Frutos, García e Palazón; Alemão. Técnico: Iñigo Pérez.
Real Madrid: Courtois; Valverde, Éder Militão, Huijsen e Álvaro Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Arda Güler e Bellingham; Vini Jr e Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.
Onde assistir a Rayo Vallecano x Real Madrid
A partida será transmitida ao vivo no Dinsey+, na Prime Video e na ESPN.