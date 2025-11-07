Raniele sofre nova lesão muscular e vira desfalque do Corinthians contra o Ceará

O Corinthians terá um desfalque importante para enfrentar o Ceará neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena. O volante Raniele teve diagnosticada uma lesão no músculo adutor da perna direita após exame de imagem e já iniciou tratamento no departamento de fisioterapia. Ele deixou o jogo contra o Red Bull Bragantino ainda aos 24 minutos do primeiro tempo.

A nova lesão preocupa porque o jogador convive com problemas musculares ao longo da temporada. Em fevereiro, Raniele sofreu uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa esquerda. Em maio, voltou a sentir desconforto na coxa direita. Em junho, teve outra lesão no posterior da perna esquerda. O acúmulo de ocorrências reforça o alerta do departamento médico.

O elenco concluiu nesta sexta-feira o segundo treino preparatório para a partida. A atividade no CT Joaquim Grava começou com trabalho de força na academia, seguido de exercícios de posse de bola. Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos contra o Bragantino fizeram regenerativo interno, enquanto o restante realizou movimentações táticas no campo.

Na parte final, o técnico orientou ações ofensivas e complementos técnicos. O atacante Vitinho participou de parte das atividades e iniciou o processo de transição física após período no departamento médico. A comissão técnica deve definir a formação titular apenas no treino deste sábado.