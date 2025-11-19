Ramon Abatti Abel, árbitro do último São Paulo x Palmeiras, leva suspensão do STJD

O árbitro Ramon Abatti Abel foi suspenso por 40 dias pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta quarta-feira, 19. O juiz foi o responsável por apitar a vitória do Palmeiras por 3 a 2 sobre o São Paulo, no Morumbis, no dia 5 de outubro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O clássico paulista na ocasião foi recheado de polêmicas. Os principais lances em análise no tribunal foram: um suposto pênalti não marcado do palmeirense Allan sobre o são-paulino Tapia, e uma possível expulsão de Andreas Pereira, após entrada cometida em Marcos Antônio. O São Paulo também reclamou de um cartão vermelho para Gustavo Gómez.

O São Paulo abriu 2 a 0 na partida, mas levou a virada no segundo tempo. Assim como Ramon Abatti Abel, o árbitro do VAR, Ilbert Estevam, também recebeu a punição de 40 dias.

Ramon Abatti Abel e Ilbert Estevam foram enquadrados no Artigo 259 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), por deixarem "de observar as regras da modalidade". As suspensões poderiam ser de 120 dias para cada.

A decisão da Comissão Disciplinar do STJD ocorreu em primeira instância. Desse modo, ainda cabe recurso no Pleno do tribunal. Caso não consigam efeito suspensivo, os árbitros começarão a cumprir a sanção nesta quinta-feira, 20.

Depois do clássico paulista, Ramon Abatti Abel apitou duas partidas da Série B e foi AVAR2 em Mirassol x Botafogo. Após o jogo entre Athletic e Ferroviária pela Série B, Abatti Abel precisou deixar o campo escoltado pela polícia. O juiz está escalado como AVAR2 no duelo entre Santos e Mirassol nesta quarta-feira.