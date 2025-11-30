Raicca Ventura ganha etapa de Porto Seguro e Helena Laurino é campeã da temporada de Park do Circuito STU 

Raicca disputou etapa como convidada. Thiago da Luz / Divulgação/STU

A paulista Raicca Ventura foi a vencedora da última etapa do Circuito STU de Skate na modalidade Park. O evento foi realizado no Complexo de Esporte e Lazer do Mamagaya, em Porto Seguro (BA).

Campeã mundial em 2024, Raicca fez uma última volta impressionante e com 87.96 levou a vitória, superando a catarinense Isadora Pacheco (81.67) e a gaúcha Sofia Godoy (81.00), que completaram o pódio.

— Não consegui aceitar outros convites por conta de agenda, mas desta vez vim participar e deu tudo certo. O STU sempre foi e sempre será muito importante na minha vida, é o evento mais top que temos aqui no Brasil. É minha primeira vez em Porto Seguro e estou muito feliz por ter conhecido um lugar maravilhoso e ter levado um pouco de alegria ao pessoal que veio hoje. Vamos sempre por mais — comentou a skatista de 18 anos, que participou como convidada, já que não estava ranqueada em virtude de ter participado de poucas etapas da temporada passada, onde seu foco principal era a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris, onde acabou em nono.

Mesmo fora do pódio, Helena Laurino, de apenas 13 anos, foi a campeã da temporada. Na Bahia ela ficou com a quinta colocação.

Helena Laurino venceu duas etapas da temporada. Thiago da Luz / Divulgação/STU

— Estou muito feliz. Foi um ano competitivo, em que fui bem em todas as etapas. Infelizmente, só não consegui fazer pódio aqui. Até tinha skate pra isso, mas acabei campeã da temporada, que era um sonho desde pequenininha, quando comecei a andar aos 6 anos. Espero evoluir ainda mais no próximo ano. Hoje, coloquei o ‘540º’ na minha linha, além do ‘Flip Indy’, que não tinha acertado nos treinos — disse Heleninha, que tem 1m46cm de altura.

A campeã do STU venceu as etapas de Florianópolis e Curitiba e ficou em terceiro em Criciúma. Com os pontos pelo quinto lugar em Porto Seguro, totalizou 134 mil contra 130 mil pontos de Isadora Pacheco.

Confira a classificação final da etapa de Porto Seguro:

Isadora Pacheco, Helena Laurino, Raicca Ventura e Sofia Godoy no pódio. Thiago da Luz / Divulgação/STU

1ª - Raicca Ventura (SP) – 87,96

2ª - Isadora Pacheco (SC) – 81,67

3ª - Sofia Godoy (RS) – 81,00

4ª - Yndiara Asp (SC) – 75,79

5ª - Helena Laurino (SP) – 75,29

6ª - Fernanda Galdino (SP) – 71,00



