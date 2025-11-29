Rafaela Silva e Daniel Cargnin conquistam o bronze no Grand Slam de Abu Dhabi de judô

O Brasil saiu do tatame neste sábado duas medalhas no Grand Slam de judô de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, a penúltima etapa da temporada. Rafaela Silva e Daniel Cargnin conquistaram a medalha de bronze e foram ao pódio no segundo dia da competição que reúne mais de 380 atletas de 52 países.

Única atleta da seleção brasileira que viajou entre as mulheres, a representante do país na categoria meio-médio (até 63kg) derrotou Laura Fazliu, do Kosovo, para levar a medalha. Rafaela Silva levou um golpe no fim da luta, mas o cronômetro já estava zerado e a pontuação da adversária foi desconsiderada.

No caminho até o pódio, a campeã olímpica de 33 anos derrotou a israelense Kerem Primo e a canadense Jessica Klimkait antes de cair nas semifinais diante da japonesa Megu Danno. Sem se abater, Rafa Silva derrotou Fazliu e saiu com a medalha.

"Muito feliz com o meu desempenho. Não foi um ouro, mas fiz uma boa competição, consegui ganhar de medalhistas olímpicas e mundiais. Essa foi minha última competição no ano, e aprendi muito ao longo da temporada. Vim crescendo bastante. Quero continuar acreditando e curtindo o processo", comemorou a atleta.

Já no masculino, na categoria peso leve (até 73kg), Daniel Cargnin passou pelo alemão Alexander Bernd Gabler, pelo cazaque Yesset Kuanov e o anfitrião Makhmadbek Makhmadbekov até ser superado por Muhiddin Asadulloev. Na disputa do terceiro lugar, o brasileiro conseguiu a revanche contra o francês Joan-Benjamin Gaba, seu algoz na final do Mundial deste ano, e ficou com o bronze.