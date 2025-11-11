'Queremos demonstrar o que é o Brasil', diz Matheus Cunha antes de amistosos da Seleção

O atacante Matheus Cunha, que está com a Seleção Brasileira para os amistosos contra Senegal e Tunísia, disse nesta terça-feira (11) que o elenco espera mostrar que o trabalho do técnico italiano Carlo Ancelotti dará frutos na Copa do Mundo de 2026.

"Queremos demonstrar o que é o Brasil (...). Queremos mostrar que o que está sendo construído é muito sólido", comentou o jogador do Manchester United em entrevista coletiva em Londres, onde a Seleção enfrentará o Senegal no próximo sábado.

Três dias depois, em Lille, na França, o adversário será a Tunísia.

"O objetivo final é a Copa do Mundo. É um grupo com muita fome, vontade de trabalhar e demonstrar para o mundo nossa capacidade", acrescentou Matheus Cunha.

Nos amistosos de outubro, o Brasil goleou a Coreia do Sul por 5 a 0, em Seul, e sofreu uma derrota inédita para o Japão, por 3 a 2.

Figura habitual nas convocações de Ancelotti, Matheus Cunha acredita que sua versatilidade é uma base para ser chamado para o Mundial do ano que vem.

"Estar na Seleção Brasileira, sem dúvida nenhuma, é o momento em que você tem que demonstrar o seu máximo (...). Ajuda bastante para você voltar, para você estar aqui, demonstrar para ele [Ancelotti] que, independentemente da forma que ele quer jogar, vai fazer valer a pena e ele pode me usar em diferentes posições", comentou o atacante.

"Chego muito mais maduro", ressaltou.

Já o lateral-esquerdo Luciano Juba, do Bahia, comemorou sua primeira convocação.

"A gente sabe que todo jogador sonha com uma Copa do Mundo. Se eu continuar me destacando no meu clube, se puder aproveitar essa oportunidade da melhor maneira, com fé em Deus posso ter a chance", disse o jogador.