Em final definido no photo finish, queniano Benson Kipruto vence a Maratona de Nova York

O queniano Benson Kipruto superou por 16 centésimos de segundo, seu compatriota Alexander Mutiso, para vencer a Maratona de Nova York neste domingo (2).
Em um sprint final emocionante, Mutiso quase alcançou Kipruto nos últimos metros, naquela que foi a chegada mais apertada da história da Maratona de Nova York.
Kipruto cruzou a fita em 2h08m9seg, com Mutiso registrando o mesmo tempo e o campeão sendo definido com o auxílio do photo finish.
O terceiro colocado também foi queniano: Albert Korir, vencedor em Nova York em 2021, que completou a prova em 2h08min57seg.
Esta foi a quarta vitória em uma prova Major de Benson Kipruto, de 34 anos, e que foi bronze nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024.
Confira os 10 primeiros colocados:
- 1 - Benson Kipruto (KEN) 2h08min09seg
- 2 - Alexander Mutiso (KEN) 2h08min09seg
- 3 - Albert Korir (KEN) 2h08min57seg
- 4 - Patrick Dever (GBR) 2h08min58seg
- 5 - Matthias Kyburz (SUI) 2h09min55seg
- 6 - Joel Reichow (USA) 2h09min56seg
- 7 - Charles Hicks (USA) 2h09min59seg
- 8 - Sondre Nordstad Moen (NOR) 2h10min15seg
- 9 - Tsegay Weldibanos (ERI) 2h10min36seg
- 10 - Joe Klecker (USA) 2h10min37seg
* AFP