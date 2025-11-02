Queniana Hellen Obiri vence e estabelece novo recorde na Maratona de Nova York

Hellen fez a prova em 2h19min51seg. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Com um sprint final impressionante, a queniana Hellen Obiri venceu a Maratona de Nova York, neste domingo (2), e estabeleceu um novo recorde para a prova.

Obiri, que venceu em Nova York em 2023, abriu distância de sua compatriota Sharon Lokedi faltando pouco menos de um quilômetro para a linha de chegada, que ela cruzou em 2h19min51seg.

O tempo de Obiri pulverizou o recorde anterior, de 2h22min31seg, estabelecido pela também queniana Margaret Okayo em 2003.

Sharon Lokedi, vencedora em Nova York em 2022, terminou em segundo com o tempo de 2h20min07seg, enquanto Sheila Chepkirui (2h20min24seg) fechou o pódio 100% queniano.

As três primeiras colocadas registraram tempos inferiores ao antigo recorde de Margaret Okayo.

Esta foi quarta vitória de Hellen Obiri em um evento Major. Além das duas conquistas em Nova York, ela também venceu em Boston em 2023 e 2024, além de ter sido segunda em Nova York em 2024 e em Boston este ano.

A queniana de 35 anos tem três medalhas olímpicas. Duas de prata nos 5 mil metros, nos Jogos Rio-2016 e Tóquio-2020, e uma de bronze na maratona em Paris-2024.

