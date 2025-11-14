Quem pode se classificar para a Copa do Mundo de 2026 nesta sexta-feira?

As Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026 podem definir nesta sexta-feira mais dois classificados para o Mundial do ano que vem. Holanda, do corintiano Memphis Depay, e Croácia têm chances de garantir vagas diretas ainda nesta rodada.
No Grupo G, a líder Holanda, com 16 pontos, e a Polônia, segunda colocada com 13, duelam em confronto direto nesta sexta-feira, às 16h45, no Estádio Nacional de Varsóvia. Para os holandeses, uma vitória já garante um lugar na Copa do próximo ano.
No Grupo L, a liderança está com a Croácia, que tem 16 pontos, três a mais que a República Tcheca, com 13, mas que tem um jogo a mais. Nesta sexta, às 16h45, os croatas enfrentam em casa Ilhas Faroé e, caso vençam, conquistam classificação direta no Mundial.
Até o momento, 29 das 48 vagas para a Copa do Mundo de 2026 já foram preenchidas. América do Sul, Ásia, África e Oceania já definiram todos os classificados, enquanto Europa e Américas do Norte, Central e Caribe ainda estão com a disputa da fase regular das Eliminatórias.
QUAIS SELEÇÕES JÁ SE CLASSIFICARAM PARA A COPA DO MUNDO DE 2026?
1 - África do Sul (África)
2 - Arábia Saudita (Ásia)
3 - Argélia (África)
4 - Argentina (América do Sul)
5 - Austrália (Ásia)
6 - Brasil (América do Sul)
7 - Cabo Verde (África)
8 - Canadá (país-sede)
9 - Catar (Ásia)
10 - Colômbia (América do Sul)
11 - Coreia do Sul (Ásia)
12 - Costa do Marfim (África)
13 - Egito (África)
14 - Equador (América do Sul)
15 - EUA (país-sede)
16 - França (Europa)
17 - Gana (África)
18 - Inglaterra (Europa)
19 - Irã (Ásia)
20 - Japão (Ásia)
21 - Jordânia (Ásia)
22 - Marrocos (África)
23 - México (país-sede)
24 - Nova Zelândia (Oceania)
25 - Paraguai (América do Sul)
26 - Senegal (África)
27 - Tunísia (África)
28 - Uruguai (América do Sul)
29 - Uzbequistão (Ásia)