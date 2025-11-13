Quem pode se classificar para a Copa do Mundo de 2026 nesta Data Fifa?

A Copa do Mundo de 2026 já conhece 28 participantes, incluindo Canadá, Estados Unidos e México, os três países-sede. Nesta Data Fifa de novembro, serão definidas mais 14 vagas para o Mundial.

Nos próximos dias, serão conhecidas mais 11 nações da Europa classificadas, além de outras três da América do Norte. Com isso, serão 42 participantes de um total de 48. As outras seis serão definidas em março do ano que vem.

A seguir, o Estadão mostra a situação de cada confederação em relação à disputa por postos na Copa do Mundo de 2026. Vale ressaltar que América do Sul e Oceania já têm todas as vagas preenchidas para o Mundial, inclusive para a repescagem.

EUROPA

No Velho Continente, apenas a Inglaterra já assegurou vaga na Copa do Mundo do ano que vem. Nesta Data Fifa, as duas últimas rodadas das Eliminatórias serão realizadas, sendo que mais 11 seleções vão garantir a classificação. Confira como está a situação dos grupos aindaindefinidos:

Grupo A: Alemanha e Eslováquia estão empatadas no topo com nove pontos. Irlanda do Norte, com seis, ainda tem chances de classificação direta.

Grupo B: Suíça, que lidera com dez pontos, e Kosovo, que vem na sequência com sete, lutam pela vaga direta. Eslovênia, com três pontos, e Suécia, com apenas um, buscam uma classificação à repescagem.

Grupo C: Dinamarca e Escócia estão empatadas com dez pontos e decidem quem fica com a vaga direta para a Copa do Mundo do ano que vem e quem vai para a repescagem.

Grupo D: França lidera com dez pontos e Ucrânia, com sete, vem na sequência, enquanto Islândia tem quatro. As três seleções ainda têm chances de classificação direta. Já Azerbaijão, que é lanterna com apenas um ponto, luta pela repescagem.

Grupo E: Espanha, líder com 12 pontos, e Turquia, que vem atrás com nove, brigam pela vaga direta no Mundial de 2026. Terceira colocada, Geórgia, com três pontos, busca classificação para repescagem.

Grupo F: Portugal, com dez pontos, está com a vaga na Copa encaminhada. Porém, Hungria, com cinco, e Irlanda, com quatro pontos, ainda têm chances de assumiram topo da chave.

Grupo G: Com 16 pontos, Holanda lidera e Polônia, com 13, vem atrás, sendo que ambas têm chances de classificação direta. Finlândia, com dez pontos e apenas um jogo a fazer, ainda busca avançar para a repescagem.

Grupo H: Áustria é líder com 15 pontos, mas Bósnia, com 13, e Romênia, com 10, estão vivas na luta por vaga direta na Copa e para a repescagem.

Grupo I: Noruega lidera com 18 pontos, com a Itália como vice-líder, com 15, sendo que as duas lutam por vaga na Copa e na repescagem.

Grupo J: Bélgica, com 14 pontos, Macedônia do Norte, com 13, e País de Gales, com 10, disputam vaga na Copa e na repescagem.

Grupo K: Inglaterra, com 18 pontos, é a única seleção garantida na Copa do Mundo. Albânia, com 11, e Sérvia, com 10, brigam pela repescagem europeia.

Grupo L: Croácia, com 16 pontos, está com vaga encaminhada para a Copa do Mundo. República Tcheca ainda tem possibilidades, mas precisa tirar uma diferença de saldo de 15 gols para ir ao Mundial.

AMÉRICA DO NORTE, CENTRAL E CARIBE

Além dos países sede, as Eliminatórias da Concafaf vão definir três vagas diretas ao Mundial do ano que vem, além de outras duas para a repescagem intercontinental. No momento, Suriname, Jamaica e Honduras lideram seus respectivos grupos.

AMÉRICA DO SUL, OCEANIA, ÁFRICA E ÁSIA

Na América do Sul, todas as vagas diretas à Copa do Mundo já foram definidas. Argentina, atual campeã do mundo, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai, Uruguai foram os classificados. Por outro lado, a Bolívia vai disputar a repescagem mundial.

Com apenas uma vaga direta, a Oceania também encerrou as Eliminatórias. Mais uma vez, a Nova Zelândia será a representante do continente no mundial, enquanto a Nova Caledônia terá a chance de garantir sua ida pela repescagem.

Outros continentes que já definiram seus classificados ao Mundial do ano que vem são África e Ásia.

REPESCAGEM MUNDIAL

Na repescagem mundial, seis seleções disputarão outras duas vagas para a Copa do Mundo, sendo duas já conhecidas: Bolívia, que representa a América do Sul, e Nova Caledônia, da Oceania. Ásia e África, além de Américas do Norte e Central (duas vagas), ainda vão definir os classificados.

Com isso, as seis seleções serão listadas em ordem por suas posições no ranking da Fifa. As duas melhores ranqueadas avançam para as duas finais, enquanto as outras quatro disputam duas semifinais. Por fim, as duas finais vão definir as vagas da repescagem mundial na Copa do Mundo de 2026.

QUAIS SELEÇÕES JÁ SE CLASSIFICARAM PARA A COPA DO MUNDO DE 2026?

- África do Sul (África)

- Arábia Saudita (Ásia)

- Argélia (África)

- Argentina (América do Sul)

- Austrália (Ásia)

- Brasil (América do Sul)

- Cabo Verde (África)

- Canadá (país-sede)

- Catar (Ásia)

- Colômbia (América do Sul)

- Coreia do Sul (Ásia)

- Costa do Marfim (África)

- Egito (África)

- Equador (América do Sul)

- EUA (país-sede)

- Gana (África)

- Inglaterra (Europa)

- Irã (Ásia)

- Japão (Ásia)

- Jordânia (Ásia)

- Marrocos (África)

- México (país-sede)

- Nova Zelândia (Oceania)

- Paraguai (América do Sul)

- Senegal (África)

- Tunísia (África)

- Uruguai (América do Sul)