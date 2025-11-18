Pela seleção brasileira, João Pedro soma 16 jogos. Nelson Termé / CBF/Divulgação

João Pedro é o herói do Brasil no Mundial sub-17. O goleiro defendeu seis penalidades no torneio até agora e garantiu a seleção nas quartas de final.

Na sexta-feira (14), após um empate sem gols no tempo normal contra o Paraguai, pelos 16 avos de final, o goleiro se destacou nas penalidades ao defender três cobranças.

Nesta terça-feira (18), ele defendeu três cobranças, duas nas penalidades e uma durante o tempo regulamentar, e garantiu a vitória da seleção contra França após 1 a 1 no tempo normal.

Leia Mais Brasil vence a França nos pênaltis e avança às quartas de final do Mundial sub-17

Agora, a seleção se prepara para enfrentar Áustria ou Inglaterra.

Conheça João Pedro

Jogador das categorias de base do Santos, João Pedro costumava ser reserva na Amarelinha antes do torneio. Ele assumiu a titularidade da meta brasileira com a lesão de Gabriel Menegon, goleiro do Grêmio, que não chegou a ser convocado.

A histórica atuação do goleiro na sexta ocorre pouco mais de três meses após a morte de sua mãe. Carla Paixão morreu aos 45 anos no último dia 30 de julho. Ela também era funcionária do Santos.

O atleta de 17 anos atua no time da Vila Belmiro desde a categoria sub-11. Ele ingressou no clube em 2018 e ainda não estreou entre os profissionais.