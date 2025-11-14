João Pedro foi o herói da classificação do Brasil às oitavas da Copa do Mundo sub-17 nesta sexta-feira (14). Após um empate sem gols no tempo normal contra o Paraguai, pelos 16 avos de final, o goleiro se destacou nas penalidades ao defender três cobranças.
Com a última batida, Luis Pacheco garantiu a seleção na fase seguinte. Luis Eduardo e Arthur Ryan haviam desperdiçado. Agora, a seleção se prepara para enfrentar a França, na próxima terça-feira (18), ainda sem horário divulgado.
Conheça João Pedro
Jogador das categorias de base do Santos, João Pedro costumava ser reserva na Amarelinha antes do torneio. Ele assumiu a titularidade da meta brasileira com a lesão de Gabriel Menegon, goleiro do Grêmio, que não chegou a ser convocado.
A histórica atuação do goleiro nesta sexta ocorre pouco mais de três meses após a morte de sua mãe. Carla Paixão morreu aos 45 anos no último dia 30 de julho. Ela também era funcionária do Santos.
O atleta de 17 anos atua no time da Vila Belmiro desde a categoria sub-11. Ele ingressou no clube em 2018 e ainda não estreou entre os profissionais.
Pela seleção brasileira, João Pedro soma 15 jogos. Na fase de grupos da Copa do Mundo da categoria, ele também se destacou, sendo vazado apenas uma vez — no empate com a Zâmbia. Ele também esteve na campanha do título sul-americano sub-17 deste ano.