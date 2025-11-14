Pela seleção brasileira, João Pedro soma 15 jogos. Nelson Termé / CBF/Divulgação

João Pedro foi o herói da classificação do Brasil às oitavas da Copa do Mundo sub-17 nesta sexta-feira (14). Após um empate sem gols no tempo normal contra o Paraguai, pelos 16 avos de final, o goleiro se destacou nas penalidades ao defender três cobranças.

Com a última batida, Luis Pacheco garantiu a seleção na fase seguinte. Luis Eduardo e Arthur Ryan haviam desperdiçado. Agora, a seleção se prepara para enfrentar a França, na próxima terça-feira (18), ainda sem horário divulgado.

Conheça João Pedro

Jogador das categorias de base do Santos, João Pedro costumava ser reserva na Amarelinha antes do torneio. Ele assumiu a titularidade da meta brasileira com a lesão de Gabriel Menegon, goleiro do Grêmio, que não chegou a ser convocado.

A histórica atuação do goleiro nesta sexta ocorre pouco mais de três meses após a morte de sua mãe. Carla Paixão morreu aos 45 anos no último dia 30 de julho. Ela também era funcionária do Santos.

O atleta de 17 anos atua no time da Vila Belmiro desde a categoria sub-11. Ele ingressou no clube em 2018 e ainda não estreou entre os profissionais.