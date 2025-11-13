Quem é a advogada acusada por jogadores e técnico de golpe milionário investigado pela Polícia Federal

A nova fase da Operação Fake Agents, deflagrada pela Polícia Federal nesta quinta-feira (13), apura suspeitas de fraudes em saques do FGTS de figuras de destaque do futebol brasileiro: entre elas Luiz Felipe Scolari e Paulo Roberto Falcão, ídolos da dupla Gre-Nal.
A principal investigada é a advogada Joana Costa Prado Oliveira, acusada por atletas e treinador de desviar milhões do benefício trabalhista.
Quem é a advogada acusada?
Conforme apuração do g1.globo, Joana já foi diretora jurídica do Botafogo, onde trabalhou por 12 anos, e também integrou o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio e a Comissão de Direito Desportivo da OAB-RJ.
A reputação no meio esportivo abriu portas para que ela se aproximasse de jogadores e técnicos, obtendo procurações — em alguns casos, segundo a investigação, possivelmente falsificadas — para movimentar contas de FGTS.
A PF conduz dois inquéritos contra a advogada no Rio: um baseado na denúncia do técnico Oswaldo de Oliveira, que afirma ter perdido R$ 3,1 milhões; e outro do zagueiro Titi, atualmente no Goiás. O g1 e o RJ2 revelaram que ela também é investigada por supostos desfalques de Paolo Guerrero, Cueva, João Rojas e Ramires, além de suspeitas envolvendo os FGTS de Felipão, Falcão, Gabriel Jesus, Donatti, Obina e do ex-zagueiro Juninho, do Botafogo.
Joana nega todas as acusações. Sua assessoria afirmou que ela foi vítima de um golpe e enfrenta dificuldades financeiras decorrentes disso. A defesa diz que não houve má-fé e que eventuais falhas estão sendo tratadas. A OAB-RJ informou que vai apurar o caso.