Quem é a advogada acusada por jogadores e técnico de golpe milionário investigado pela Polícia Federal

Joana já foi diretora jurídica do Botafogo. Redes Sociais / Reprodução

A nova fase da Operação Fake Agents, deflagrada pela Polícia Federal nesta quinta-feira (13), apura suspeitas de fraudes em saques do FGTS de figuras de destaque do futebol brasileiro: entre elas Luiz Felipe Scolari e Paulo Roberto Falcão, ídolos da dupla Gre-Nal.

A principal investigada é a advogada Joana Costa Prado Oliveira, acusada por atletas e treinador de desviar milhões do benefício trabalhista.

Leia Mais Felipão e Falcão estão entre supostas vítimas de esquema que desviou R$ 7 milhões do FGTS

Quem é a advogada acusada?

Conforme apuração do g1.globo, Joana já foi diretora jurídica do Botafogo, onde trabalhou por 12 anos, e também integrou o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio e a Comissão de Direito Desportivo da OAB-RJ.

A reputação no meio esportivo abriu portas para que ela se aproximasse de jogadores e técnicos, obtendo procurações — em alguns casos, segundo a investigação, possivelmente falsificadas — para movimentar contas de FGTS.

A PF conduz dois inquéritos contra a advogada no Rio: um baseado na denúncia do técnico Oswaldo de Oliveira, que afirma ter perdido R$ 3,1 milhões; e outro do zagueiro Titi, atualmente no Goiás. O g1 e o RJ2 revelaram que ela também é investigada por supostos desfalques de Paolo Guerrero, Cueva, João Rojas e Ramires, além de suspeitas envolvendo os FGTS de Felipão, Falcão, Gabriel Jesus, Donatti, Obina e do ex-zagueiro Juninho, do Botafogo.