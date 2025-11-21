Quatro brasileiros garantem vaga nas quartas de final do ATP Challenger 75 de Florianópolis

Os brasileiros Gustavo Heide, Eduardo Ribeiro, Pedro Sakamoto e Daniel Dutra Silva estão classificados para as quartas de final do ATP Challenger 75 de Florianópolis. Os quatro venceram seus confrontos pelas oitavas de final nesta quinta-feira (20) e voltam à quadra na sexta (21), a partir das 11h, no Lagoa Iate Clube.
Veja como foram as classificações.
Heide
Em um confronto 100% nacional entre dois grandes amigos, Gustavo Heide levou a melhor sobre Mateus Alves, avançando com vitória por 7/5 e 6/2.
— O primeiro set foi muito duro e muito quente. Eu e o Mateus nos conhecemos há anos, já moramos juntos. Esse talvez seja o ponto mais difícil: jogar contra um amigo. Consegui vencer no detalhe e, no segundo set, ele acabou baixando um pouco e eu elevei meu nível — comentou Heide, atual 309 do ranking mundial.
Nas quartas, Heide encara o argentino Nicolás Kicker, cabeça de chave 7, que derrotou o compatriota Gonzalo Villanueva por 6/2 e 6/3.
— O Kicker vem jogando muito bem, mas estou me sentindo confiante. Jogar no Brasil é muito especial e amanhã (sexta-feira) conto com a torcida. Vou dar meu máximo para buscar a semifinal — completou o paulista.
Ribeiro
Semifinalista em 2023, o gaúcho Eduardo Ribeiro conquistou uma grande vitória diante do argentino Facundo Diaz Acosta, terceiro favorito, por 3/6, 6/4 e 6/4, em um duelo de 2h36min de duração.
— Que jogo, que atmosfera. Foi uma das minhas melhores atuações, pela atitude e pela entrega. Jogar em casa, perto da família e dos amigos, fez toda a diferença. O Facundo é ótimo jogador, mas consegui me manter firme mentalmente e agressivo o tempo todo — afirmou Ribeiro, que enfrenta agora o também argentino Andrea Collarini, o oitavo pré-classificado.
Sakamoto
Já o paulista Pedro Sakamoto superou o gaúcho Orlando Luz por 6/4, 4/6 e 7/5.
— Conheço o Orlando há muito tempo, e nossos jogos são sempre acirrados. O vento dificultou bastante, mas mantive o foco e busquei minha melhor performance. A vitória foi muito importante — afirmou Sakamoto, que ocupa o 397º lugar na classificação mundial.
Confiante, Sakamoto desafia nas quartas o quinto cabeça de chave, o boliviano Juan Prado Angelo, que foi responsável pela eliminação do catarinense Bruno Fernandez por 7/6 (8) e 6/3.
Dutra Silva
Fechando as vitórias brasileiras, Daniel Dutra Silva derrotou o argentino Juan Bautista Torres, por 7/5, 2/6 e 6/4.
— Foi um jogo muito duro, já esperava por isso e muito feliz de ter avançado. Terei mais jogo difícil nas quartas, outro argentino (Guido Justo) e, com certeza, vai ser no detalhe —destacou o jogador de 37 anos.
O torneio tem premiação total de US$ 100 mil (R$ 532,2 mil) e garante ao campeão 75 pontos no ranking mundial.
Confira os resultados desta quinta-feira
Oitavas de final - Simples:
- Eduardo Ribeiro (BRA) 2 x 1 Facundo Diaz Acosta (ARG) – 3/6, 6/4, 6/4
- Gustavo Heide (BRA) 2 x 0 Mateus Alves (BRA) – 7/5, 6/2
- Juan Carlos Prado Angelo (BOL) 2 x 0 Bruno Fernandez (BRA) – 7/6 (8), 6/3
- Guido Ivan Justo (ARG) 2 x 1 Joao Lucas Reis Da Silva (BRA) – 4/6, 7/6 (3), 6/2
- Daniel Dutra da Silva (BRA) 2 x 1 Juan Bautista Torres (ARG) – 7/5, 2/6, 6/4
- Pedro Sakamoto (BRA) 2 x 1 Orlando Luz (BRA) – 6/4, 4/6, 7/5
- Nicolas Kicker (ARG) 2 x 0 Gonzalo Villanueva (ARG) – 6/2, 6/3
- Andrea Collarini (ARG)2 x 0 Maximo Zeitune (ARG) – 6/1, 6/3
Quartas de final - Duplas
- Guido Ivan Justo (ARG)/Gonzalo Villanueva (ARG) 2 x 0 Gustavo Heide (BRA)/Eduardo Ribeiro (BRA) – w.o
- Alexander Merino (PER)/Christoph Negritu (GER) 2 x 0 Mateus Alves (BRA)/ Santiago Rodriguez Taverna (ARG) – 7/6 (4), 6/2
- Guido Andreozzi (ARG)/Benjamin Kittay (EUA) 2 x 0 Valentin Basel (ARG)/ Franco Ribero (ARG) – 6/3, 6/2
- Boris Arias (BOL)/Johannes Ingildsen (DEN) 2 x 0 Wilson Leite (BRA)/Jose Pereira (BRA) – 6/2, 6/2