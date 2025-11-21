Quatro brasileiros garantem vaga nas quartas de final do ATP Challenger 75 de Florianópolis

Heide vai desafiar cabeça de chave. Luiz Cândido / CBT/Divulgação

Os brasileiros Gustavo Heide, Eduardo Ribeiro, Pedro Sakamoto e Daniel Dutra Silva estão classificados para as quartas de final do ATP Challenger 75 de Florianópolis. Os quatro venceram seus confrontos pelas oitavas de final nesta quinta-feira (20) e voltam à quadra na sexta (21), a partir das 11h, no Lagoa Iate Clube.

Veja como foram as classificações.

Leia Mais Laura Pigossi cai nas oitavas de final do WTA 125 de Santiago

Heide

Em um confronto 100% nacional entre dois grandes amigos, Gustavo Heide levou a melhor sobre Mateus Alves, avançando com vitória por 7/5 e 6/2.

— O primeiro set foi muito duro e muito quente. Eu e o Mateus nos conhecemos há anos, já moramos juntos. Esse talvez seja o ponto mais difícil: jogar contra um amigo. Consegui vencer no detalhe e, no segundo set, ele acabou baixando um pouco e eu elevei meu nível — comentou Heide, atual 309 do ranking mundial.

Nas quartas, Heide encara o argentino Nicolás Kicker, cabeça de chave 7, que derrotou o compatriota Gonzalo Villanueva por 6/2 e 6/3.

— O Kicker vem jogando muito bem, mas estou me sentindo confiante. Jogar no Brasil é muito especial e amanhã (sexta-feira) conto com a torcida. Vou dar meu máximo para buscar a semifinal — completou o paulista.

Ribeiro

Gaúcho Eduardo Ribeiro vive boa fase. Luiz Cândido / CBT/Divulgação

Semifinalista em 2023, o gaúcho Eduardo Ribeiro conquistou uma grande vitória diante do argentino Facundo Diaz Acosta, terceiro favorito, por 3/6, 6/4 e 6/4, em um duelo de 2h36min de duração.

— Que jogo, que atmosfera. Foi uma das minhas melhores atuações, pela atitude e pela entrega. Jogar em casa, perto da família e dos amigos, fez toda a diferença. O Facundo é ótimo jogador, mas consegui me manter firme mentalmente e agressivo o tempo todo — afirmou Ribeiro, que enfrenta agora o também argentino Andrea Collarini, o oitavo pré-classificado.

Leia Mais João Fonseca entra na disputa por prêmio da ATP após se tornar o número 24 do mundo

Sakamoto

Já o paulista Pedro Sakamoto superou o gaúcho Orlando Luz por 6/4, 4/6 e 7/5.

— Conheço o Orlando há muito tempo, e nossos jogos são sempre acirrados. O vento dificultou bastante, mas mantive o foco e busquei minha melhor performance. A vitória foi muito importante — afirmou Sakamoto, que ocupa o 397º lugar na classificação mundial.

Sakamoto venceu duelo com Orlandinho Luz. Luiz Cândido / CBT/Divulgação

Confiante, Sakamoto desafia nas quartas o quinto cabeça de chave, o boliviano Juan Prado Angelo, que foi responsável pela eliminação do catarinense Bruno Fernandez por 7/6 (8) e 6/3.

Dutra Silva

Fechando as vitórias brasileiras, Daniel Dutra Silva derrotou o argentino Juan Bautista Torres, por 7/5, 2/6 e 6/4.

— Foi um jogo muito duro, já esperava por isso e muito feliz de ter avançado. Terei mais jogo difícil nas quartas, outro argentino (Guido Justo) e, com certeza, vai ser no detalhe —destacou o jogador de 37 anos.

O torneio tem premiação total de US$ 100 mil (R$ 532,2 mil) e garante ao campeão 75 pontos no ranking mundial.

Leia Mais Roger Federer é eleito para entrar no Hall da Fama Internacional do tênis

Confira os resultados desta quinta-feira

Oitavas de final - Simples:

Eduardo Ribeiro (BRA) 2 x 1 Facundo Diaz Acosta (ARG) – 3/6, 6/4, 6/4

Gustavo Heide (BRA) 2 x 0 Mateus Alves (BRA) – 7/5, 6/2

Juan Carlos Prado Angelo (BOL) 2 x 0 Bruno Fernandez (BRA) – 7/6 (8), 6/3

Guido Ivan Justo (ARG) 2 x 1 Joao Lucas Reis Da Silva (BRA) – 4/6, 7/6 (3), 6/2

Daniel Dutra da Silva (BRA) 2 x 1 Juan Bautista Torres (ARG) – 7/5, 2/6, 6/4

Daniel Dutra Silva vibra com vitória. Luiz Cândido / CBT/Divulgação

Pedro Sakamoto (BRA) 2 x 1 Orlando Luz (BRA) – 6/4, 4/6, 7/5

Nicolas Kicker (ARG) 2 x 0 Gonzalo Villanueva (ARG) – 6/2, 6/3

Andrea Collarini (ARG)2 x 0 Maximo Zeitune (ARG) – 6/1, 6/3

Quartas de final - Duplas