Quando acontecem as semifinais e finais da Copa do Brasil? Veja datas 

Decisão será após fim do Brasileirão. Lívia Villas-Boas / CBF/Divulgação

As semifinais e finais da Copa do Brasil serão disputadas por Cruzeiro e Corinthians, e Vasco e Fluminense. Com o Brasileirão na reta final, os jogos da fase aguda da competição acontecem em dezembro, mas após o fim do campeonato de pontos corridos.

Com a decisão da Libertadores envolvendo Palmeiras e Flamengo, que foram eliminados nas fases anteriores, a CBF optou por adiar as partidas. Assim, não há risco de comprometer o brasileiro envolvido na Copa Intercontinental, realizada após a Libertadores.

Assim, as semifinais acontecem no meio da segunda semana de dezembro, e no fim de semana seguinte. Já as finais estão previstas para 17 e 21 de dezembro, uma quarta e um domingo.

Veja as datas das semifinais e finais da Copa do Brasil

10/12, quarta-feira, 21h30min: Cruzeiro x Corinthians - Mineirão

11/12, quinta-feira, 20h: Vasco x Fluminense - Maracanã

14/12 , domingo, 18h: Corinthians x Cruzeiro - Arena do Corinthians

14/12 , domingo, 20h30min: Fluminense x Vasco - Maracanã

17/12 , quarta-feira, horário a definir: Jogo de ida da final

21/12, domingo, horário a definir: Jogo de volta da final