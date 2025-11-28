Quando acontecem as semifinais e finais da Copa do Brasil? Veja datas 

As semifinais e finais da Copa do Brasil serão disputadas por Cruzeiro e Corinthians, e Vasco e Fluminense. Com o Brasileirão na reta final, os jogos da fase aguda da competição acontecem em dezembro, mas após o fim do campeonato de pontos corridos.
Com a decisão da Libertadores envolvendo Palmeiras e Flamengo, que foram eliminados nas fases anteriores, a CBF optou por adiar as partidas. Assim, não há risco de comprometer o brasileiro envolvido na Copa Intercontinental, realizada após a Libertadores.
Assim, as semifinais acontecem no meio da segunda semana de dezembro, e no fim de semana seguinte. Já as finais estão previstas para 17 e 21 de dezembro, uma quarta e um domingo.
Veja as datas das semifinais e finais da Copa do Brasil
- 10/12, quarta-feira, 21h30min: Cruzeiro x Corinthians - Mineirão
- 11/12, quinta-feira, 20h: Vasco x Fluminense - Maracanã
- 14/12, domingo, 18h: Corinthians x Cruzeiro - Arena do Corinthians
- 14/12, domingo, 20h30min: Fluminense x Vasco - Maracanã
- 17/12, quarta-feira, horário a definir: Jogo de ida da final
- 21/12, domingo, horário a definir: Jogo de volta da final .
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲