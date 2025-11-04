Quais times podem subir e quais devem cair nas últimas três rodadas da Série B

Sete equipes ainda disputam quatro vagas para a primeira divisão de 2026. Divulgação / CBF

Faltam três rodadas para o término da Série B. A edição deste ano já é uma das mais equilibradas da história da competição, e ainda não há certezas sobre os quatro clubes que irão ser promovidos à primeira divisão. Em contrapartida, na zona de rebaixamento, o lanterna Paysandu já está rebaixado para a Série C.

Na liderança com 61 pontos, o Coritiba é quem está mais próximo de garantir o retorno à Série A. Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, o clube paranaense tem 99,27% de chances de subir. O técnico Mozart vai em busca do segundo acesso consecutivo, já que foi o responsável por levar o Mirassol à elite do futebol brasileiro, em 2024.

Completam o G4 Chapecoense e Remo, com 58 pontos, e Athletico, com 56. Novorizontino, Goiás, Criciúma são outras equipes que brigam diretamente pela vaga na Série A.

Na zona de rebaixamento, a situação está mais próxima da definição. Com 27 pontos, o Paysandu já não tem chances de permanecer na Série B. O segundo pior clube é o Volta Redonda, com 34. Botafogo-SP e Amazonas fecham os quatro últimos com 35 pontos, sendo dois abaixo do primeiro time fora do Z4.

Briga pela Série A

A cada rodada a disputa fica mais acirrada, e equipes que em algum momento enfrentaram sequências não muito boas no campeonato cresceram no momento certo. O Remo, por exemplo, embalou seis vitórias em sequência desde a chegada de Guto Ferreira e tem 67,6% de chances de subir, segundo a UFMG. Além disso, o time conta com o artilheiro do campeonato, o atacante Pedro Rocha, ex-Grêmio. Nos três últimos jogos, terá pela frente Novorizontino e Goiás, adversários diretos, além do Avaí.

Chapecoense e Athletico-PR também são clubes que melhoraram na reta final e chegam como fortes candidatos ao acesso. Os catarinenses tem 86,7% de probabilidade de chegar à Série A. Já os paranaenses, comandados por Odair Hellmann, contam com 59,9%. As duas equipes não terão enfrentamentos contra clubes que podem subir, tendo em teoria uma reta final mais tranquila.

O Novorizontino teve a chance de ingressar no G-4 na última rodada, mas só empatou com o América-MG, na segunda-feira (3). O resultado deixa o time com 33,7% de chances de acesso. Nos últimos três jogos, o clube paulista terá confrontos diretos contra Remo e Goiás, além de um jogo contra o CRB.

Criciúma e Goiás, sexto e sétimo lugar, respectivamente, também seguem com chances de promoção e ambos tem 55 pontos. Contudo, por estarem fora do G4, dependem de combinações de resultado.

Luta contra o Z4

São três vagas para cinco clubes nas últimas três rodadas da Série B. Entre 19° e 15° colocado, todos contam com mais de 1% de chance de rebaixamento. Conforme a UFMG, o Volta Redonda possui quase 87%, enquanto o Amazonas conta com 84%.

A principal disputa fica por conta de Amazonas, 17° lugar, e Athletic, 16°. As equipes estão separadas por dois pontos e encaram adversários diretos na luta contra o rebaixamento nos últimos jogos. Os dois times terão pela frente o líder Coritiba e o já rebaixado Paysandu. Além disso, os mineiros jogarão contra a Ferroviária, e os amazonenses enfrentarão o Botafogo-SP.