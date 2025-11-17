Quais são as principais surpresas da temporada da NBA

Havia grande expectativa pela temporada 2025/2026 da NBA, pois as chances de equipes surpreenderem eram grandes, especialmente na Conferência Leste. Após quase um mês de disputa, algumas franquias estão jogando mais do que o esperado e começam a ganhar mais atenção.
Zero Hora conversou com comentaristas da NBA, que apontaram quais são as principais surpresas da temporada. Destaque para os times do Leste, pois a situação está em aberto.
Atual campeão da conferência, o Indiana Pacers perdeu forças, e novos candidatos a disputar a final da NBA apareceram. Para Ricardo Bulgarelli, comentarista do Amazon Prime Video, as três surpresas são do Leste: Detroit Pistons, Philadelphia 76ers e Miami Heat.
Leonardo Sasso, comentarista de NBA da ESPN, também acredita nos Pistons e nos 76ers como surpresas e acrescenta o Phoenix Suns, da Conferência Oeste.
A força de Detroit
Atualmente, os Pistons lideram a conferência, com 10 vitória e 2 derrotas. Cade Cunningham deixou de ser um jogador apenas em evolução para se tornar uma realidade na NBA. O armador lidera a equipe em pontos (27.5) e assistências (9.9) por partida.
— A sequência de vitórias, o Cade Cunningham jogando o melhor basquete da sua carreira e a mentalidade defensiva dessa equipe são os principais ponto — aponta Sasso, que acredita nos Pistons como grande surpresa.
O elenco de Detroit tem boas peças, como Jalen Duren, um pivô atlético e bom dos dois lados da quadra, Ausar Thompson, que desponta como um dos melhores defensores da NBA, e Tobias Harris, uma peça experiente em meio a um time jovem.
76ers bem, apesar dos problemas
A franquia da Filadélfia registra bons resultados neste início de temporada, mesmo com algumas peças longe do jogo ideal. O desempenho de Tyrese Maxey é o diferencial para os dois comentaristas.
Em 12 partidas disputadas na temporada, o armador tem médias de 32 pontos, 7.8 assistências e 5.1 rebotes, números que o colocam como um dos candidatos ao prêmio de MVP.
Maxey vem brilhando, e o torcedor dos 76ers esquece em alguns momentos que não conta com Paul George, com lesão no joelho, e Joel Embiid, que também enfrenta problemas no joelho, mas já esteve em quadra nesta temporada.
O novato VJ Edgecombe também mostrou protagonismo em algumas partidas e tem 15.6 pontos, 5.7 rebotes e 4.2 assistências de média.
Heat e Suns quentes
Bulgarelli apontou o Miami Heat como uma surpresa, e os motivos são reais. O time mostra bom desempenho, mesmo sem Tyler Herro, que foi All-Star na última temporada, e com Bam Adebayo fora dos últimos jogos.
A chegada de Norman Powell elevou o nível do ataque de Miami. Além dele, Jaime Jaquez Jr. se mostra como um dos jogadores que mais evoluiu, com média de 17.5 pontos e como um forte candidato ao prêmio de sexto homem da NBA.
No Oeste, Sasso olha os Suns como surpresa. A troca que tirou Kevin Durant da equipe deixou apenas Devin Booker como estrela da franquia. O armador mostra condições de ser o protagonista e conta com um bom elenco de apoio.
Dillon Brooks é uma das novidades da equipe, com 22 pontos de média. Jalen Green ainda não conseguiu jogar com regularidade, mas pode elevar o nível dos Suns quando adquirir ritmo de jogo.