Qarabag e Chelsea se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 14h45min, pela quarta rodada da fase de liga da Champions League. O jogo ocorre no Estádio Tofiq Behramov.
Escalações para Qarabag x Chelsea
Qarabag: Kochalski; Matheus Silva, Mustafazada, Medina e Cafarquliyev; Pedro Bicalho, Kady Borges, Durán, Leandro Andrade e Zoubir; Akhundzade. Técnico: Gurban Gurbanov
Chelsea: Robert Sánchez; Malo Gusto, Acheampong, Adarabioyo e Cucurella; Lavia, Caicedo, Estêvão, Enzo Fernández e Gittens; Marc Guiu. Técnico: Enzo Maresca
Arbitragem para Qarabag x Chelsea
Sebastian Gishamer auxiliado por Roland Riedel e Santino Schreiner. VAR: Manuel Schettengruber (todos da Áustria)
Onde assistir a Qarabag x Chelsea
A partida será transmitida ao vivo na TNT e na HBO Max