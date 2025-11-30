Pulgar minimiza entrada em Fuchs na final da Libertadores: 'Se jogo 100%, fico em campo'

Erick Pulgar voltou a ser assunto no dia seguinte ao tetra do Flamengo. O volante comentou o lance em que acertou Bruno Fuchs na final da Libertadores, em jogada que gerou forte reclamação do Palmeiras e críticas de comentaristas de arbitragem, que consideraram o lance passível de expulsão. Mesmo assim, o chileno seguiu em campo e foi peça-chave na vitória por 1 a 0, em Lima.

Provocado sobre a entrada, Pulgar respondeu de forma direta, reforçando seu estilo de jogo. "Aqui, se você joga uma final 100%, acontece isso. Se você joga 10%, te expulsam. Como eu jogo 100%, fiquei em campo. Estou feliz", afirmou. A defesa do árbitro Darío Herrera, que alegou falta de força suficiente no impacto, irritou os paulistas.

O volante também fez questão de exaltar Filipe Luís, campeão já em sua primeira Libertadores como treinador. "Para mim, é um professor. Digo isso sempre. Sempre foi um professor, desde quando era jogador já dizia que seria treinador. Para nós, é muito importante tê-lo aqui", declarou.

Pulgar destacou ainda a capacidade do técnico de se comunicar e simplificar o jogo para o elenco. "A maneira como ele vê futebol faz tudo ficar mais fácil para nós. Ainda fala português, espanhol, inglês, tudo. Soube jogar essa Copa e agora é desfrutar", completou o chileno.