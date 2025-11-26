PSG x Tottenham: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real pela Champions League

PSG e Tottenham se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 17h, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League. O jogo ocorre no Parc des Princes, em Paris.
Escalações para PSG x Tottenham
PSG: Chevalier; Zaire-Emery, Zabarnyi, Pacho e Mendes; Ruiz, Vitinha, Neves; Lee, Barcola e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique.
Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven e Udogie; Palhinha, Sarr, Kudus e Simons; Richarlison e Kolo Muani. Técnico: Thomas Frank.
Arbitragem para PSG x Tottenham
Felix Zwayer auxiliado por Robert Kempter e Christian Dietz. VAR: Sören Storks (quarteto alemão).
Onde assistir a PSG x Tottenham
A partida será transmitida ao vivo no Space e na HBO Max.