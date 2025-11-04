PSG x Bayern de Munique se enfrentam nesta terça-feira (4), às 17h, pela quarta rodada da Champions League. O jogo ocorre no Parque dos Príncipes, em Paris, França.
Escalações para PSG x Bayern de Munique
PSG: Chevalier; Hakimi, Pacho, Beraldo e Nuno Mendes; Vitinha, Zaire-Emery e João Neves; Kvaratskhelia, Mayulu e Barcola. Técnico: Luis Enrique
Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah e Stanisic; Kmmich, Pavlovic, Olise, Gnabry e Luís Díaz; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany
Arbitragem para PSG x Bayern de Munique
Maurizio Mariani auxiliado por Stefano Alassio e Alberto Tegoni. VAR: Marco Di Bello (todos da Itália)
Onde assistir a PSG x Bayern de Munique
A partida será transmitida ao vivo no Space e na HBO Max