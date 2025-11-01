PSG vence Nice com gol nos acréscimos e mantém liderança do Francês

O português Gonçalo Ramos deu a vitória ao Paris Saint-Germain sobre o Nice por 1 a 0 com um gol nos acréscimos neste sábado, na abertura da 11ª rodada do Campeonato Francês, resultado que garante a manutenção da liderança para o time parisiense.

Jogando em casa, o PSG dominou a posse de bola, mas os visitantes se fecharam na defesa e quase conseguiram segurar o empate até o apito final, mas Ramos garantiu os três pontos par a equipe da capital no apagar das luzes (90'+4) no Parque dos Príncipes.

"Todos os jogos são importantes e queremos vencer todos. É muito difícil jogar no Campeonato Francês porque na Liga dos Campeões os adversários jogam te encarando de igual para igual, mas no Francês isso acontece menos, eles recuam bastante. É uma grande vitória", disse o autor do gol da partida.

Com o resultado, o PSG, que na próxima terça-feira visitará o Bayern de Munique pela Champions, abre provisoriamente quatro pontos de vantagem sobre o Monaco (2º) e cinco sobre o Olympique de Marselha (3º), que ainda neste sábado enfrentam Paris FC (12º) e Auxerre (17º), respectivamente.

-- Jogos da 11ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

PSG - Nice 1 - 0

(15h00) Monaco - Paris FC

(17h05) Auxerre - Olympique de Marselha

- Domingo:

(11h00) Rennes - Strasbourg

(13h15) Nantes - Metz

Toulouse - Le Havre

Lens - Lorient

Lille - Angers

(16h45) Brest - Lyon

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 24 11 7 3 1 21 9 12

2. Monaco 20 10 6 2 2 23 16 7

3. Olympique de Marselha 19 10 6 1 3 24 11 13

4. Strasbourg 19 10 6 1 3 21 12 9

5. Lyon 19 10 6 1 3 16 12 4

6. Lens 19 10 6 1 3 14 10 4

7. Lille 17 10 5 2 3 22 13 9

8. Nice 17 11 5 2 4 16 16 0

9. Toulouse 14 10 4 2 4 17 15 2

10. Rennes 12 10 2 6 2 14 16 -2

11. Le Havre 12 10 3 3 4 12 16 -4

12. Paris FC 11 10 3 2 5 17 20 -3

13. Angers 10 10 2 4 4 8 14 -6

14. Brest 9 10 2 3 5 14 18 -4

15. Nantes 9 10 2 3 5 10 15 -5

16. Lorient 9 10 2 3 5 13 22 -9

17. Auxerre 7 10 2 1 7 7 16 -9

18. Metz 5 10 1 2 7 8 26 -18