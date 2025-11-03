PSG-Bayern: o campeão da Europa recebe a equipe imbatível do momento

Atualmente é possível ver uma partida entre clubes mais apaixonante? O campeão europeu Paris Saint-Germain recebe na terça-feira (4) pela quarta rodada da Liga dos Campeões um Bayern de Munique imparável, que não deixa de meter medo e de bater recordes.

Ambos são os atuais campeões de seus países, França e Alemanha, e os dois lideram atualmente esses campeonatos. Na classificação de fase de liga dos Campeões estão igualados no topo da tabela de 36 equipes com 9 pontos e um saldo positivo de 10 gols.

A liderança é do PSG, mas somente porque marcou um gol a mais que o Bayern nessas três primeiras rodadas, um total de 13 a 12 do seu rival.

- Pela 16ª vitória consecutiva -

Quinze partidas vencidas de quinze disputadas, esse é o retrospecto impressionante do gigante bávaro neste início de temporada, levando em conta todas as competições.

Até agora, o Milan de Fabio de Capello da temporada 1992-1993, com 13, tinha o recorde de melhor início de temporada entre as equipes das cinco principais ligas europeias (Inglaterra, Espanha, França e Itália, além da Alemanha), mas o Bayern deixou a marca para trás e ameaça seguir aumentando a lista graças a Harry Kane, Luis Díaz e o restante de seus craques.

Nessas 15 partidas, o Bayern só esteve atrás do marcador durante cinco minutos, na semana passada em uma partida da Copa da Alemanha contra o Colônia, onde os gigantes de Munique terminaram goleando por 4 a 1.

"Espero que seja uma partida de intensidade máxima. Somos do melhor que há na Europa agora", disse no domingo o treinador do Bayern, Vincent Kompany.

- Sem Doué, mas com Dembélé -

Seu rival, o PSG, deu até agora mais mostras de vulnerabilidade.

Domina a Ligue 1, como de costume, mas sem grande margem para relaxar após ter perdido uma partida, o clássico contra o Olympique de Marselha, e de ter empatado três partidas, a última delas na semana passada contra o modesto Lorient.

"Enfrentar o Bayern é uma das melhores partidas que podemos jogar. Estamos com confiança antes de enfrentar uma das melhores equipes da Europa. Sabemos que nossa torcida vai nos ajudar criando o melhor ambiente e queremos aproveitá-lo", disse o treinador Luis Enrique.

Quem fará falta é o atacante Désiré Doué, com uma lesão nos músculos da coxa que o deixará de fora "várias semanas", mas os prognósticos parecem cada vez melhores para Ousmane Dembelé, que está voltando aos poucos desde seu retorno no final de outubro após várias semanas lesionado.

- Velhos conhecidos -

Há um ano, as duas equipes se enfrentaram na fase de liga da Campeões em novembro, em Munique e com vitória por 1 a 0 do Bayern.

O PSG se complicava seriamente na classificação, mas depois conseguiu corrigir o rumo, evitando na última rodada a eliminação e se garantindo nas oitavas-de-final.

O resto é história: a equipe francesa ergueu seu primeiro título de campeão da Europa, conquistado no estádio do Bayern.

O duelo europeu de mais alto nível entre as duas equipes remonta a agosto de 2020, na edição interrompida pela pandemia de covid-19 e que terminou com os 8 classificados jogando sem público em Lisboa: ali, o Bayern ganhou de 1-0 na final contra o PSG de Neymar.

O último duelo entre os dois foi em 5 de julho em Atlanta (Estados Unidos), nas quartas-de-final do Mundial de Clubes da Fifa, com vitória por 2-0 do PSG, com gols de Doué e Dembélé.