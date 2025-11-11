Yuri Mamute foi anunciado pelo Inter-SM. Inter-SM / Divulgação

O Inter de Santa Maria terá dois atacantes conhecidos do futebol gaúcho para a disputa do Estadual de 2026. O clube anunciou nesta terça-feira (11) as contratações de Yuri Mamute, antiga promessa do Grêmio, e Michel, duas vezes artilheiro do Gauchão.

O Alvirubro está de volta à elite estadual após 15 anos. Com nova fórmula, o Campeonato Gaúcho de 2026 tem início previsto para o fim de semana do dia 11 de janeiro e final para 8 de março, conforme novo calendário nacional.

A trajetória de Mamute

Yuri Mamute durante treino do Grêmio, em 2011. Diego Vara / Agencia RBS

Desde que deixou o Grêmio em 2018, Mamute virou um andarilho do futebol, passando por nove clubes. Teve breves passagens por Água Santa e Figueirense, viveu sua melhor fase no Sagamihara, do Japão, e depois rodou por Azuriz, Brasiliense e Hai Phong, do Vietnã.

Em 2024, voltou ao Brasil para defender Joinville e Crac. Neste ano, vestiu as cores do Vitória das Tabocas, de Pernambuco.

A trajetória de Michel

Michel foi anunciado pelo Inter-SM. Inter-SM / Divulgação

Velho conhecido do Gauchão, Michel, 36 anos, tem passagens por Brasil de Pelotas, Caxias, São Luiz e Avenida. Foi artilheiro do Estadual por duas vezes: em 2015, pelo Passo Fundo, e 2018, pela equipe de Ijuí.

Será sua terceira passagem pelo Inter de Santa Maria. Ele vestiu as cores do clube em 2023 e 2024. Recentemente, após passagem pelo Cascavel, estava no Artigas, do Uruguai.