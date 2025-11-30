Presidente da Fifa parabeniza Flamengo pelo título e já cita o Mundial de Clubes de 2029

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, parabenizou o Flamengo pela conquista do tetracampeonato da Copa Libertadores da América. No sábado, o time carioca venceu o Palmeiras por 1 a 0, em Lima, no Peru.

O mandatário da entidade, pelas redes sociais, destacou a participação do Flamengo na Copa Intercontinental desse ano e no Mundial de Clubes de 2029.

"Parabéns ao Flamengo pela vitória na Conmebol Libertadores de 2025 e por se classificar para o Mundial de Clubes da Fifa 2029. Bem-vindos de volta à competição mundial de clubes da Fifa e boa sorte no mês que vem no Dérbi das Américas na Copa Intercontinental no Catar", escreveu Infantino.

Neste fim de 2025, o Flamengo jogará a Copa Intercontinental, o torneio que substitui desde o ano passado o antigo formato anual do Mundial de Clubes. O time carioca terá pela frente o Cruz Azul, do México, campeão da Copa dos Campeões da Concacaf, no dia 10 de dezembro, no chamado Dérbi das Américas.

Em 2029, o Flamengo irá disputar o Supermundial de Clubes. A primeira edição da competição foi realizada esse ano, nos Estados Unidos. A equipe carioca foi eliminada nas oitavas de final, após perder para o Bayern de Munique por 4 a 2.