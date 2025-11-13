Presidente da Conmebol banca final da Libertadores em Lima: 'Mais de 80% dos bilhetes vendidos'

Uma partida histórica. É dessa maneira que Alejandro Dominguez, presidente da Conmebol, está classificando a atual decisão da Copa Libertadores, que vai apontar o primeiro time brasileiro a vencer o principal torneio sul-americano quatro vezes. O troféu, que vai estar em disputa em Lima, na capital do Peru, será disputado por Palmeiras e Flamengo no dia 29 deste mês.

Em entrevista ao programa peruano La rotativa del Aire Domínguez comentou que existe interesse de outros continentes em sediar as próximas finais do principal torneio da América do Sul.

'É verdade que existe demanda internacional, porque muitos países querem sediar esta partida. Existe o interesse, mais ainda não se iniciou uma discussão séria (sobre o tema), comentou o mandatário.

Satisfeito pelo sucesso da edição atual, Domínguez garantiu que a distância da capital peruana para o Brasil não deverá ser empecilho para que o estádio Monumental fique esvaziado.

"Hoje temos mais de 80% dos ingressos vendidos para o estádio. Isso significa que teremos pelo menos 60 mil pessoas presentes. Vai ser uma partida histórica", comentou.