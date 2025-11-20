Esportes

Consciência Negra
Notícia

"O talento não tem cor, mas a oportunidade ainda tem", afirma Daiane dos Santos,  que planeja projeto social em sua volta a Porto Alegre

Ex-ginasta falou a GZH sobre racismo, importância do apoio familiar e um projeto que pretende implantar em Porto Alegre

Gabriela Ferreira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS