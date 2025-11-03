Praia Clube mantém liderança da Superliga masculina de vôlei

Praia Clube passou pelo Guarulhos, em São Paulo. Alan Morici / Vôlei Guarulhos/Divulgação

O Praia Clube (MG) venceu o Vôlei Guarulhos, neste domingo (2), por 3 sets a 2, parciais de 25/22, 22/25, 31/33, 27/25 e 17/15, e se manteve na liderança da Superliga masculina.

Com o resultado, o time mineiro chegou aos oito pontos, superando o Sada Cruzeiro, que venceu o duelo mineiro com o Monte Carmelo Academia do Vôlei por 3 sets a 0, em Uberlândia, com parciais de 25/21, 28/26 e 25/13, em uma hora e 40 minutos de jogo e tem sete pontos na classificação.

Praia 100%

Em Guarulhos, o Praia Clube obteve sua terceira vitória em três rodadas e manteve os 100% de aproveitamento. O time mineiro, ao lado do Sesi-SP (SP) é um dos dois invictos da temporada. Os paulistas tem uma partida a menos.

Com 31 pontos, o oposto Franco, do Praia, foi eleito o melhor do jogo e garantiu o Troféu Viva Vôlei.

O ponteiro Paulo Vinícios, que fechou o jogo com um ace, terminou com 20 pontos.

Sada Cruzeiro se reabilita

Rodriguinho ataca contra o bloqueio de Monte Carmelo. Azulim Monte Carmelo / Divulgação

O ponta Douglas Souza, com 16 acertos, foi o maior pontuador da partida e ainda recebeu o Troféu Viva Vôlei.

— Acho que hoje o time mostrou muito foco. Tivemos mais constância, mesmo quando o Monte Carmelo apertou no segundo set, e isso fez a diferença. Fico feliz por ajudar o grupo e por ver todos jogando bem. Essa vitória dá ainda mais confiança para os próximos jogos e precisamos seguir evoluindo, pois na próxima semana temos duas partidas em casa— comentou o ex-jogador da seleção brasileira.