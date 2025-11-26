Praia Clube e Sesi-Bauru vencem e avançam na classificação da Superliga feminina

A Superliga feminina de vôlei teve duas partidas válidas pela 7ª rodada, na noite de terça-feira (25), e Praia Clube e Sesi-Bauru venceram avançaram na tabela de classificação, superando o Fluminense, na disputa pelo quarto lugar.
Em Uberlândia, o Praia venceu o duelo mineiro contra o Mackenzie. Em uma hora e 47 minutos de jogo, o time comandado pelo técnico português Rui Moreira fez 3 a 1, parciais de 25/21, 25/17, 17/25 e 25/17 e pulou para a quarta posição.
Como irá disputar o Mundial de Clubes, que começa no dia 9 de dezembro, em São Paulo, a equipe mineira antecipou uma rodada da Superliga e já atuou oito vezes, com cinco vitórias.
Para derrotar o Mackenzie, o Praia Clube fez 17 pontos de bloqueio e teve três jogadoras como destaque. A oposta estadunidense Morgahn Fingall marcou 18 pontos, enquanto sua compatriota, a ponteira Payton Caffrey fez 15 e a central Adenízia, 13.
Esta foi a quinta derrota do Mackenzie, que teve 17 acertos da ponteira Carla. O time de Belo Horizonte está em nono lugar na classificação.
Sesi-Bauru domina o Brasília
O Sesi-Bauru conseguiu sua segunda vitória seguida. Em seu ginásio, o time paulista fez tranquilos 3 sets a 0 (25/13, 25/19 e 25/20) sobre o Brasília Vôlei.
Com a vitória, o time de Bauru está em quinto lugar, enquanto a equipe do Distrito Federal está na 10ª colocação.
A vitória paulista teve como destaque o forte bloqueio, responsável por 15 pontos, seis deles da central Mayany, que terminou a partida com 10 acertos, assim como a oposta Bruna Moraes.
Outra central, Diana, fez 12 e foi a maior pontuadora da equipe. Já a ponteira venezuelana Roslandy Acosta marcou 11 vezes.
Com 14, a oposta Gabi Carneiro foi a maior pontuadora do Brasília e do jogo.
A Superliga feminina terá uma partida nesta quarta-feira (26). No Rio de Janeiro, às 18h30, o penúltimo colocado Tijuca Tênis Clube enfrentará o lanterna Renasce Vôlei Sorocaba (SP).