Portugal atropela Armênia (9-1) e vai à Copa do Mundo

Portugal se classificou para a Copa do Mundo de 2026 ao atropelar a Armênia por 9 a 1 neste domingo (16), no Porto.
Sem Cristiano Ronaldo, suspenso, os portugueses contaram com João Neves e Bruno Fernandes, com um hat-trick cada, além dos gols de Renato Veiga, Gonçalo Ramos e Francisco Conceição.
Eduard Spertsyan marcou o gol de honra armênio no primeiro tempo.
Portugal disputará seu nono Mundial no ano que vem, nos Estados Unidos, Canadá e México.
No outro jogo do Grupo F das Eliminatórias europeias, a Irlanda venceu a Hungria por 3 a 2, de virada, em Budapeste, com hat-trick do atacante Troy Parrott.
Com a vitória, os irlandeses se garantem na repescagem e eliminam os húngaros, que chegaram à última rodada com chances de classificação direta.
-- Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026 - Grupo F:
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Portugal 13 6 4 1 1 20 7 13
2. Irlanda 10 6 3 1 2 9 7 2
3. Hungria 8 6 2 2 2 11 10 1
4. Armênia 3 6 1 0 5 3 19 -16
* AFP