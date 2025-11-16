Portugal atropela Armênia (9-1) e vai à Copa do Mundo

Portugal se classificou para a Copa do Mundo de 2026 ao atropelar a Armênia por 9 a 1 neste domingo (16), no Porto.

Sem Cristiano Ronaldo, suspenso, os portugueses contaram com João Neves e Bruno Fernandes, com um hat-trick cada, além dos gols de Renato Veiga, Gonçalo Ramos e Francisco Conceição.

Eduard Spertsyan marcou o gol de honra armênio no primeiro tempo.

Portugal disputará seu nono Mundial no ano que vem, nos Estados Unidos, Canadá e México.

No outro jogo do Grupo F das Eliminatórias europeias, a Irlanda venceu a Hungria por 3 a 2, de virada, em Budapeste, com hat-trick do atacante Troy Parrott.

Com a vitória, os irlandeses se garantem na repescagem e eliminam os húngaros, que chegaram à última rodada com chances de classificação direta.

-- Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026 - Grupo F:

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Portugal 13 6 4 1 1 20 7 13

2. Irlanda 10 6 3 1 2 9 7 2

3. Hungria 8 6 2 2 2 11 10 1

4. Armênia 3 6 1 0 5 3 19 -16