Porto Alegre sedia Mundial de vela da classe Soling

A 53ª edição do Campeonato Mundial da classe Soling terá na tarde desta quarta-feira (19), suas primeiras regatas oficiais.
O evento, que ocorre pela quarta vez no Brasil, a terceira na raia do Veleiros do Sul, em Porto Alegre, reúne 16 barcos de seis países, incluindo os atuais campeões mundiais, os húngaros Farkas Litkey, Károly Vezér e Kristóf Wossala.
Na terça-feira, foi disputada a regata teste, servindo como último treino para os participantes. A disputa foi vencida pelo barco ICO Carioba, de Kadu Bergenthal, Vilnei Goldmeier e Edgar Oppitz, do Veleiros do Sul, que foram campeões em 2023, quando o Mundial foi disputado em Milwaukee, nos Estados Unidos.
Confira os participantes do Mundial:
- Kadu Bergenthal, Vilnei Goldmeier e Edgar Ferreira Oppitz (BRA)
- Peter Hall, William Hall e Gustavo Ilha (CAN)
- Matias Collins, Gonzalo Celedoni e Peter Siegel (EUA)
- Michael Dietzel, Martin Zeileis e Hannes Ramoser (ALE)
- Luiz Gustavo Geyer de Oliveira, Carlos Alberto Trein e Frederico Nunenkamp (BRA)
- Henrique Horn Ilha, Eduardo Cavalli e Caetano dos Anjos (BRA).
- Carlos Alberto da Silva, Leonardo Bridi e Alexandre Salomão (BRA)
- Roman Koch, Alex Hasenclever e Koch, Valentin (ALE)
- Nelson Horn Ilha, Manfredo Flöricke e Leonardo Mayrhofer (BRA)
- Carlo De Leo, Thiago Knippling e Gustavo Bohrer (BRA)
- Marcus Caminha, Augusto Altreiter e Hamis H. Loudon (BRA)
- Cícero Hartmann, Frederico Sidou e Regis Silva (BRA)
- Litkey Farkas, Vezér Károly e Wossala Christoph (HUN)
- Gustavo Warburg, Hernan Celedoni e Diego Weppler (ARG)
- Henry Thomas, Hannah Neumüller e Elena Strauch (EUA)
- Reinaldo Conrad, Henry Raul Boening e Ubiratan Matos (BRA)