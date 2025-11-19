Porto Alegre sedia Mundial de vela da classe Soling

Barbos participaram de regata teste na terça-feira Veleiros do Sul / Divulgação

A 53ª edição do Campeonato Mundial da classe Soling terá na tarde desta quarta-feira (19), suas primeiras regatas oficiais.

O evento, que ocorre pela quarta vez no Brasil, a terceira na raia do Veleiros do Sul, em Porto Alegre, reúne 16 barcos de seis países, incluindo os atuais campeões mundiais, os húngaros Farkas Litkey, Károly Vezér e Kristóf Wossala.

Na terça-feira, foi disputada a regata teste, servindo como último treino para os participantes. A disputa foi vencida pelo barco ICO Carioba, de Kadu Bergenthal, Vilnei Goldmeier e Edgar Oppitz, do Veleiros do Sul, que foram campeões em 2023, quando o Mundial foi disputado em Milwaukee, nos Estados Unidos.

Confira os participantes do Mundial: