Por que Andreas Pereira será o personagem principal da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo?

Andreas Pereira é ex-jogador do Flamengo. Cesar Greco / Palmeiras

A final entre Palmeiras e Flamengo irá definir o primeiro tetracampeão brasileiro na Libertadores. Este elemento, junto ao domínio dos dois clubes no futebol do país, já seria suficiente para tornar o duelo memorável. Mas, existe outro componente importante que leva o nome de Andreas Pereira.

Em 2021, o Palmeiras foi campeão depois de uma falha de Andreas Pereira na final contra o Rubro-Negro. Agora, defendendo o clube paulista, ele vai enfrentar o Flamengo na final.

O novo episódio do Mapa da Copa detalha por que ele será um dos grandes personagens da decisão, no dia 29 de novembro.

