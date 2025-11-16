Polícia cumpre mandados em clube do RS por suspeita de manipulação de resultados

Polícia cumpriu mandado no vestiário do São Gabriel. Polícia Civil / Divulgação

Neste domingo (16), a Polícia Civil deflagrou em São Gabriel, no interior do RS, a Operação Cartão Vermelho, que apura a prática no futebol gaúcho dos crimes de fraude em competição esportiva, falsidade ideológica, falsa identidade e associação criminosa.

Coordenada pela Delegacia de Repressão a Lavagem de Dinheiro de Organizações Criminosas – DRLD-OC/DRACO/DEIC, a operação cumpriu quatro ordens judiciais de mandados de busca e apreensão contra o Esporte Clube São Gabriel. As ações aconteceram após a partida diante do São Paulo de Rio Grande, válida pela última rodada da primeira fase do Gauchão – Série B (Terceira Divisão). Nesta competição, o São Gabriel é o lanterna do grupo B, enquanto o São Paulo é o primeiro colocado, já classificado às semifinais.

As buscas foram realizadas em vestiários e demais setores do Estádio Municipal Doutor Silvio de Faria Correa, e em residências de dirigentes, treinadores e atletas investigados, além de ordens judiciais que deferiram medidas cautelares diversas de prisão de alguns dos alvos, entre dirigentes, atletas e treinador de goleiro.

Foram apreendidos documentos de interesse das investigações, aparelhos celulares e computadores. A partir disso, serão realizados os interrogatórios dos alvos e a análise dos objetos apreendidos.

Além da Terceirona, o São Gabriel também disputou a Copa FGF recentemente.

Origem das suspeitas

Segundo o Delegado de Polícia Max Otto Ritter, as investigações foram desencadeadas a partir de denúncias nos canais de inteligência da Polícia Civil e por meio de notícia criminal encaminhada pela Federação Gaúcha de Futebol, que colaborou com toda a investigação.

O ponto de partida foi jogo Inter sub-20 7x0 São Gabriel, pela Copa FGF, ocorrido no dia 29 de outubro, em Alvorada. No duelo, ficou evidenciada a manipulação de resultado corroborada por denúncia prévia de que haveria cerca de cinco gols no segundo tempo. Na etapa inicial, o placar foi 1 a 0. Não há evidências da participação do Inter na manipulação.

Chegaram também ao conhecimento da Operação Cartão Vermelho outras possíveis graves condutas em jogo contra o Juventude, pela Copa FGF, no dia 1º de outubro. Naquela partida, o São Gabriel teria escalado três atletas inativos no BID da CBF, utilizando a identificação de outros três atletas ativos.