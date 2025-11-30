Piastri lamenta erro estratégico no GP do Catar: 'Não era para ser este resultado'

Oscar Piastri tinha tudo para completar um final de semana perfeito no circuito de Lusail neste domingo. Após a pole position e a vitória na corrida sprint e uma nova pole na prova principal, o australiano liderava o GP do Catar quando na sétima volta uma decisão da McLaren colocou tudo a perder.

A escuderia, campeã com ampla antecedência do Mundial de Construtores, não aproveitou a entrada do safety car para ir aos boxes e fazer a primeira de duas trocas de pneus na prova. Piastri e seu companheiro de equipe, Lando Norris, foram os únicos que permaneceram na pista, decisão que se mostrou muito equivocada. Piastri terminou na segunda colocação, atrás de Max Verstappen, da Red Bull, e viu o tetracampeão ultrapassá-lo na classificação.

"Realmente não acertamos a estratégia. Pilotei o mais rápido que pude. Não tinha mais o que eu pudesse fazer. Tentei o melhor, mas não era para ser este resultado", afirmou ele, que tem 392 contra 396 de Verstappen e 408 de Norris, que chegou em quarto lugar.

Ele foi questionado se arrependia de não ter aproveitado a bandeira amarela. "Depois do que aconteceu, obviamente deveríamos ter parado. Mas vamos discutir internamente", declarou ele, que depende de uma combinação de resultados em Abu Dabi no domingo para conquistar seu primeiro título da F-1.