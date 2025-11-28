Piastri é o mais rápido no treino livre do GP do Catar; Norris é 2º e Verstappen é 6º

O piloto australiano Oscar Piastri (McLaren) marcou o melhor tempo no único treino livre desta sexta-feira (28) para o Grande Prêmio do Catar, a penúltima etapa da temporada do Mundial de Fórmula 1. Seu companheiro de equipe, o britânico Lando Norris, que pode terminar o fim de semana como campeão, foi o segundo mais rápido.
No circuito de Lusail, localizado a cerca de 30 quilômetros da capital, Doha, as duas McLaren superaram a Aston Martin do espanhol Fernando Alonso, que foi quase quatro décimos de segundo mais lento.
O holandês Max Verstappen, que teve dificuldades com sua Red Bull, terminou em sexto, atrás do francês Isack Hajdjar (Racing Bulls).
O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, marcou o 16º tempo. Seu companheiro de equipe, o experiente alemão Nico Hülkenberg, foi o 11º.
Na classificação do campeonato, Norris tem uma vantagem de 24 pontos sobre Verstappen e Piastri - seus dois rivais na disputa pelo título, que estão empatados.
Neste fim de semana, 33 pontos estarão em jogo, 25 para o vencedor do Grande Prêmio e oito para o vencedor da corrida sprint, a última da temporada, que será disputada no sábado.
Os pilotos agora se preparam para a classificação sprint, ainda nesta sexta-feira, a partir das 14h30 (horário de Brasília).
Após essa corrida, os pilotos participarão no sábado da sessão de classificação que definirá o grid de largada para o GP de domingo.
-- Resultados do treino livre do Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1:
Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:20.924 (29 voltas)
Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:20.982 (28)
Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:21.310 (26)
Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes) 1:21.404 (20)
Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:21.503 (30)
Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:21.504 (27)
Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:21.609 (29)
Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:21.668 (31)
Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:21.669 (26)
Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:21.698 (32)
Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari) 1:21.783 (23)
Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:21.794 (28)
Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull) 1:21.796 (28)
George Russell (GBR/Mercedes) 1:21.824 (33)
Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:21.926 (26)
Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:21.926 (29)
Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:22.096 (30)
Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:22.424 (25)
Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:22.562 (30)
Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 1:23.529 (26)
