Piastri considera GP do Catar crucial para suas aspirações ao título da F-1

Vice-líder do Mundial de Pilotos da F-1, Oscar Piastri considera o GP do Catar neste domingo crucial para suas aspirações ao título. O piloto da McLaren larga na pole position neste domingo, às 13h (de Brasília), em Lusail e está 22 pontos atrás de seu companheiro de equipe, Lando Norris, que sai da segunda posição. "Praticamente", respondeu ele, ao ser questionado se a corrida era de vida ou morte na disputa pelo Mundial.
"Estou largando da melhor posição, então vou tentar repetir o que fiz hoje no Sprint e veremos o que podemos fazer", afirmou ele, que largou na pole e venceu a prova deste sábado antes do treino classificatório. "Vou fazer o meu melhor."
O GP do Catar é o penúltimo da temporada e são 50 pontos em disputa. Além da dupla da McLaren, o tetracampeão Max Verstappen, da Red Bull, também é candidato ao título, com 3 pontos a menos do que Piastri. Ele conquistou a terceira posição no grid e aposta em um bom início de prova. "Vou tentar fazer uma boa largada e a partir daí ver o que acontece, porque tudo pode acontecer."
Na corrida sprint, Verstappen saiu do sexto lugar, ultrapassou Fernando Alonso e Yuki Tsunoda na primeira volta, mas não conseguiu acompanhar Norris, que estava em terceiro, e terminou em quarto lugar. Neste domingo, o piloto da Red Bull precisa terminar na frente do líder do Mundial para chegar à ultima etapa com chances do pentacampeonato.