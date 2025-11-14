Phoenix Suns chega à 5ª vitória seguida e 'atropela' Pacers; Raptors e Hawks vencem na NBA

O Phoenix Suns aproveitou a rodada na noite desta quinta-feira para manter o embalo na temporada regular da NBA e melhorar a sua posição na classificação. Jogando no Mortgage Matchup Center, a equipe do técnico Jordan Ott não tomou conhecimento do Indiana Pacers e venceu categoricamente seu adversário por 133 a 98.
O resultado positivo deixa a franquia na sétima posição da Conferência Oeste e atesta o bom momento no torneio ao conquistar o quinto triunfo consecutivo. Em 13 jogos até aqui, foram oito vitórias. Já o Indiana Pacers não tem o que comemorar. Penúltima campanha do lado Leste (14º), o conjunto só venceu uma vez e acumula 11 derrotas.
Na partida realizada em Phoenix, o time do Arizona foi liderado por uma dupla de artilheiros. Devin Booker anotou 33 pontos e Dillon Brooks, com 32, marcaram a força ofensiva dos anfitriões. No terceiro quarto, os Suns emplacaram uma sequência de 16 a 0 diante dos Pacers com destaque para dez pontos consecutivos de Booker, pavimentando uma vitória sem sustos diante de sua torcida.
Prejudicado por lesões, os visitantes vêm sofrendo na classificação da competição. Este foi o sexto revés seguido no torneio. O maior pontuador dos Pacers na noite foi o ala-armador Andrew Nembhard, com 21 pontos.
JALEN JOHNSON BRILHA EM VITÓRIA DO ATLANTA HAWKS
Em Salt Lake City, o Atlanta Hawks contou com a atuação inspirada do ala Jalen Johnson para superar o Utah Jazz pelo placar de 132 a 122, no Delta Center. Ele emplacou ainda o terceiro "triple-double" da carreira.
O atleta somou 31 pontos, pegou 18 rebotes e ainda deu 14 assistências.Presente também na marcação, ele ainda obteve sete roubadas de bola. A alta intensidade no confronto proporcionou aos Hawks um recorde da franquia, que estabeleceu 15 cestas de três pontos em 25 tentativas no primeiro tempo.
Pelo lado do Utah Jazz, o destaque ficou para Lauri Markkanen. O ala-pivô finlandês anotou 40 pontos e acertou 15 dos 25 arremessos que experimentou. Com um início de jogo eficiente, ele assinalou nove dos primeiros 13 pontos de sua equipe no duelo.
Na classificação, a franquia de Atlanta aparece na quinta posição da Conferência Leste e ostenta oito vitórias em 13 partidas. Já o Utah Jazz, com quatro triunfos e oito derrotas, é o 10º colocado no lado Oeste.
RAPTORS SUPERAM CAVALIERS EM NOITE DE SCOTTIE BARNES
Em uma atuação que quase resultou em um "triple-double", Scottie Barnes comandou o Toronto Raptors no embate contra o Cleveland Cavaliers na Rocket Arena. Mesmo jogando na casa do rival, a franquia venceu o duelo por 126 a 113 mostrando um bom repertório ofensivo.
Com um aproveitamento de 56% dos seus arremessos, os Raptors converteram 12 cestas triplas para obter o sexto triunfo em sete jogos. Neste cenário, Barnes brilhou com 28 pontos, dez rebotes e oito assistências.
O Toronto Raptors aparece na cola do Atlanta Hawks na tabela e ocupa o sexto lugar na Conferência Leste (sete vitórias em 12 confrontos). Já o Cleveland, que atuou desfalcado do All-Star Darius Garland (lesão no dedo do pé), é o quarto melhor colocado do mesmo lado (oito triunfos em 13 confrontos.
Confira os resultados das partidas da noite desta quinta-feira
Cleveland Cavaliers 113 x 126 Toronto Raptors
Phoenix Suns 133 x 98 Indiana Pacers
Utah Jazz 122 x 132 Atlanta Hawks
Acompanhe os jogos desta sexta-feira pela NBA Cup
New York Knicks x Miami Heat
Orlando Magic x Brooklyn Nets
Detroit Pistons x Philadelphia 76ers
Houston Rockets x Portland Trail Blazers
Milwaukee Bucks x Charlotte Hornets
Minnesota Timberwolves x Sacramento Kings
New Orleans Pelicans x Los Angeles Lakers
Dallas Mavericks x Los Angeles Clippers
San Antonio Spurs x Golden State Warriors