Pesquisa aponta Inter à frente do Grêmio em ranking de maiores torcidas do Brasil; veja posições 

A nova pesquisa encomendada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para mapear os hábitos do torcedor brasileiro trouxe um dado que interessa diretamente ao público gaúcho. O Inter aparece como a sexta maior torcida do Brasil, com 4%, superando o Grêmio, que surge com 3%.
O levantamento, conduzido pela Nexus e divulgado nesta sexta-feira (14), ouviu pessoas de todos os estados e considerou apenas quem declarou torcer para algum time. Nesse cenário, Flamengo (26%) e Corinthians (19%) mantêm a hegemonia nacional, seguidos por São Paulo (9%), Palmeiras (7%) e Vasco (5%). Logo abaixo desse grupo, surgem Inter e Cruzeiro, ambos com 4%, enquanto Atlético-MG, Grêmio e Santos aparecem empatados com 3%.
A pesquisa também mostra que o futebol segue muito presente no cotidiano do brasileiro: sete em cada 10 pessoas acompanham partidas, e quase metade da população assiste a pelo menos um jogo por semana.
Mesmo entre aqueles que não seguem campeonatos com regularidade, o vínculo com algum clube permanece forte. Ao todo, 78% dos entrevistados declararam torcer para um time, o que indica que grande parte dos que não se consideram fãs assíduos ainda assim nutrem simpatia por uma equipe.
O estudo aponta ainda que o perfil majoritário do torcedor no Brasil continua sendo masculino — 87% entre homens e 69% entre mulheres — e mais jovem, especialmente na faixa entre 16 e 24 anos, refletindo uma renovação geracional no público do futebol.
Ranking das maiores torcidas (entre quem declara ter time)
- Flamengo: 26%
- Corinthians: 19%
- São Paulo: 9%
- Palmeiras: 7%
- Vasco: 5%
- Inter: 4%
- Cruzeiro: 4%
- Atlético-MG: 3%
- Grêmio: 3%
- Santos: 3%
- Botafogo: 2%
- Bahia: 2%
- Fluminense: 2%
- Outros times: 11%
Como foi feita a pesquisa
A Nexus entrevistou 2.006 pessoas de todas as regiões do país, entre 15 e 24 de agosto, com idade mínima de 16 anos. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.
Outras pesquisas
Em julho, um levantamento feito pelo jornal O Globo, em parceria com o instituto Ipsos-Ipecaponta, apontou o Grêmio com o sexto maior contingente de apoiadores. Os colorados apareciam na 11ª colocação do ranking.
No ano passado, uma pesquisa da Atlas Intel, em parceria com o Estadão, apontou o Grêmio na sétima colocação na lista, com 4,6% dos torcedores. O Inter foi o 11º com 2,9%.
