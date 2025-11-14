Pesquisa aponta Inter à frente do Grêmio em ranking de maiores torcidas do Brasil; veja posições 

Torcida colorada ocupa sexta colocação no ranking; a gremista é nona colocada. Ambas empatadas com outras torcidas. Ricardo Duarte, Inter / Lucas Uebel, Grêmio

A nova pesquisa encomendada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para mapear os hábitos do torcedor brasileiro trouxe um dado que interessa diretamente ao público gaúcho. O Inter aparece como a sexta maior torcida do Brasil, com 4%, superando o Grêmio, que surge com 3%.

O levantamento, conduzido pela Nexus e divulgado nesta sexta-feira (14), ouviu pessoas de todos os estados e considerou apenas quem declarou torcer para algum time. Nesse cenário, Flamengo (26%) e Corinthians (19%) mantêm a hegemonia nacional, seguidos por São Paulo (9%), Palmeiras (7%) e Vasco (5%). Logo abaixo desse grupo, surgem Inter e Cruzeiro, ambos com 4%, enquanto Atlético-MG, Grêmio e Santos aparecem empatados com 3%.

A pesquisa também mostra que o futebol segue muito presente no cotidiano do brasileiro: sete em cada 10 pessoas acompanham partidas, e quase metade da população assiste a pelo menos um jogo por semana.

Mesmo entre aqueles que não seguem campeonatos com regularidade, o vínculo com algum clube permanece forte. Ao todo, 78% dos entrevistados declararam torcer para um time, o que indica que grande parte dos que não se consideram fãs assíduos ainda assim nutrem simpatia por uma equipe.

O estudo aponta ainda que o perfil majoritário do torcedor no Brasil continua sendo masculino — 87% entre homens e 69% entre mulheres — e mais jovem, especialmente na faixa entre 16 e 24 anos, refletindo uma renovação geracional no público do futebol.

Ranking das maiores torcidas (entre quem declara ter time)

Flamengo: 26% Corinthians: 19% São Paulo: 9% Palmeiras: 7% Vasco: 5% Inter: 4% Cruzeiro: 4% Atlético-MG: 3% Grêmio: 3% Santos: 3% Botafogo: 2% Bahia: 2% Fluminense: 2% Outros times: 11%

Como foi feita a pesquisa

A Nexus entrevistou 2.006 pessoas de todas as regiões do país, entre 15 e 24 de agosto, com idade mínima de 16 anos. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

Outras pesquisas

Em julho, um levantamento feito pelo jornal O Globo, em parceria com o instituto Ipsos-Ipecaponta, apontou o Grêmio com o sexto maior contingente de apoiadores. Os colorados apareciam na 11ª colocação do ranking.

No ano passado, uma pesquisa da Atlas Intel, em parceria com o Estadão, apontou o Grêmio na sétima colocação na lista, com 4,6% dos torcedores. O Inter foi o 11º com 2,9%.

