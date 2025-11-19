'Pequenos, mas com um grande coração!': torcedores de Curaçao comemoram vaga inédita na Copa do Mundo

Torcedores pulavam de alegria nesta quarta-feira (19) em um shopping center de Willemstad, todos com a camisa da seleção. Faixas, buzinas e bandeiras comemoraram a inédita classificação de Curaçao para a Copa do Mundo de 2026.

Curação se tornou o menor país a se classificar para o Mundial de futebol, em uma frenética última rodada das Eliminatórias da Concacaf.

"Bosnan a saka nos kara!", grita uma jovem esta frase em papiamento que significa "Vocês nos enchem de orgulho!".

Um empate em 0 a 0 com a Jamaica em Kingston garantiu a seleção de Curaçao na liderança do Grupo B das Eliminatórias.

"Isso faz eu me sentir incrível, incrível porque somos o menor país a se classificar para a Copa do Mundo", contou outro torcedor à AFP. "Vamos mostrar ao mundo que podemos ser pequenos, mas somos grandes de coração!".

A cena se repetiu em bares e restaurantes de Willemstad, capital do país. Em uma avenida da da cidade, a comemoração teve fogos de artifício.

"Eu não esperava, porque achava que a Jamaica era uma equipe forte. Mas nós conseguimos, finalmente conseguimos!", festejou um torcedor, quase sem fôlego.

As Eliminatórias da Concacaf deu três vagas diretas aos líderes dos grupos (Panamá e Haiti, além de Curaçao). Outras duas seleções da confederação ainda vão disputar a repescagem intercontinental: Jamaica e Suriname.

Curaçao - um país autônomo pertencente ao Reino dos Países Baixos - normalmente ocupava as últimas posições da região até apenas uma década atrás.

Agora, torna-se a quinta nação caribenha a se classificar para a Copa do Mundo, seguindo os passos de Cuba, Haiti, Jamaica e Trinidad e Tobago.