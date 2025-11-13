Guardiola mudou o City de patamar. FRANCK FIFE / AFP

Pep Guardiola construiu uma das trajetórias mais influentes da história do futebol moderno. Formado na escola tática do Barcelona de Johan Cruyff, o espanhol transformou o jogo ao implementar um estilo baseado na posse de bola, movimentação e inteligência coletiva.

Desde os tempos do inesquecível Barça de Messi, Xavi e Iniesta até suas inovações no Bayern de Munique e no Manchester City, Guardiola redefiniu padrões e inspirou uma geração de treinadores.

Guardiola chega aos mil jogos como treinador de futebol com 40 títulos, o que dá uma média de um troféu a cada 25 jogos. O índice de vitórias também impressiona: ele venceu 716 dos 1000 jogos que disputou.

